Binicilikte heyecan Cumhurbaşkanlığı Kupası ile sürecek





ANKARA (AA) - Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, hafta sonu Ankara'da gerçekleştirilecek.

Başkent, geçen hafta düzenlenen Genelkurmay Başkanlığı ve TBMM Kupası'nın ardından bu kez engel atlamanın en önemli organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliğinde 6-7 Ekim tarihlerinde düzenlenecek özel unvan engel atlama yarışmalarının en prestijlisi Cumhurbaşkanlığı Kupası, son gün sahibini bulacak.

Organizasyon kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Kupası'nın da yer aldığı yarışmalar düzenlenecek.