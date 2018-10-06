Binicilik: Tarım ve Orman Bakanlığı Kupası





ANKARA (AA) - Binicilikte Tarım ve Orman Bakanlığı Kupası'nı, "SIEC Clicquot" isimli atıyla Can İnce kazandı.

Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliği yaptığı özel unvan engel atlama yarışmalarından Tarım ve Orman Bakanlığı Kupası koşuldu.

Parkuru 70.23 saniyede hatasız tamamlayan SIEC Kulübü'nden Can İnce, "SIEC Clicquot" isimli atıyla birinci oldu.

Tek tasnif olarak koşulan Tarım ve Orman Bakanlığı Kupası'nda, Samandıra Atlı Spor Kulübünden Talya Afyoneri, "Wervelwind 4" adlı atıyla ikinci sırayı alırken, İstanbul Atlı Spor Kulübünden Hüsnü Dinç ise "Dionisos" isimli atıyla üçüncülüğü elde etti.

Engel atlamanın en prestijlisi yarışması Cumhurbaşkanlığı Kupası, yarın sahibini bulacak. Organizasyon kapsamında yarın ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası yarışması yapılacak.