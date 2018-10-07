Binicilik: Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası





ANKARA (AA) - Binicilikte Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası'nı, "Aaike" isimli atıyla Hilal Gündoğ kazandı.

Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliği yaptığı özel unvan engel atlama yarışmalarından Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası koşuldu.

Ankara Binicilik İhtisas Kulübünden Hilal Gündoğ, "Aaike" isimli atıyla birinci oldu. "SIEC Clicquot" adlı atla yarışan Can İnce, ikinci sırayı alırken, Osman Şen ise "Libas Secret Love" isimli atıyla üçüncülüğü elde etti.

Hilal Gündoğ'a birincilik kupasını, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan takdim etti.



