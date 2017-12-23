Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Bornova Beckerspor: 51 - BOTAŞ: 98

23 Aralık 2017 Cumartesi 15:11
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
banner230


Salon: Bornova Atatürk

Hakemler: Abdullah Koputan, Cemil Uygül, Nihat Çetin

Bornova Beckerspor: Şebnem Özçelik 15, Özge Karataş 6, Mürüvvet Menderes, Göksu Kalender, Lubcke 13, Serenay Özlem Çakmakçı, Molnar 2, Sümeyya Özcan 9, Gizem Gökdemir 2, Şule Sena Avşar 4

BOTAŞ: Kübra Erat 1, Büşra Akbaş 4, Eldebrink 15, Büşra Akgün 5, Sehernaz Çidal 7, Dilara Tongar 3, Elif Emirtekin 10, Papova 17, Aylin Darınç 4, Gray 8, Stokes 20, Nevin Kristen Vatansever 4

1. Periyot: 14-22

Devre: 26-53

3. Periyot: 33-75

Beş faulle çıkan: 38.43 Aylin Darınç (BOTAŞ)


İZMİR (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta maçında BOTAŞ, deplasmanda Bornova Beckerspor'u 98-51 yendi.

Anahtar Kelimeler:
BasketbolBilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper LigiBornova BeckersporBOTAŞ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim