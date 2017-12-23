Salon: Bornova Atatürk
Hakemler: Abdullah Koputan, Cemil Uygül, Nihat Çetin
Bornova Beckerspor: Şebnem Özçelik 15, Özge Karataş 6, Mürüvvet Menderes, Göksu Kalender, Lubcke 13, Serenay Özlem Çakmakçı, Molnar 2, Sümeyya Özcan 9, Gizem Gökdemir 2, Şule Sena Avşar 4
BOTAŞ: Kübra Erat 1, Büşra Akbaş 4, Eldebrink 15, Büşra Akgün 5, Sehernaz Çidal 7, Dilara Tongar 3, Elif Emirtekin 10, Papova 17, Aylin Darınç 4, Gray 8, Stokes 20, Nevin Kristen Vatansever 4
1. Periyot: 14-22
Devre: 26-53
3. Periyot: 33-75
Beş faulle çıkan: 38.43 Aylin Darınç (BOTAŞ)
İZMİR (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta maçında BOTAŞ, deplasmanda Bornova Beckerspor'u 98-51 yendi.