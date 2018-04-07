Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Önder Yılmaz, Ozan Gönen, Halil Erkoç
OGM Ormanspor: Thomas 16, Damla Gezgin 5, Alperi Onar 4, Ivankovic 17, Sykes 8, Simay Karaman 9, Kulichova 6, Melisa Can 4
Abdullah Gül Üniversitesi: Dila Aşkın 11, Melis Gülcan 9, Miljkovic 9, Gizem Sezer 18, Marginean 9, Ezgi Manlacı 5, İlknur Yıldızhan, Halime Vural 2, Cansu Aslan 4
1. Periyot: 17-23
Devre: 37-36
3. Periyot: 55-51
ANKARA (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Abdullah Gül Üniversitesi'ni 69-67 yendi.
OGM Ormanspor'un oyuncuları, karşılaşma öncesinde "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" yazılı pankartla sahaya çıktı.