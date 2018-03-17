Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Orkun Yurtdaş, Musa Kazım Çetin, İzel Deniz Pehlivan
Abdullah Gül Üniversitesi: Dila Aşkın 7, Ezgi Manlacı 6, Melis Gülcan 7, Miljkovic 15, İlknur Yıldızhan 8, Gizem Sezer 15, Cansu Aslan 2, Marginean 14, Janset Büşra Sayım, Nihal Beyza Doğan, Halime Vural, Cansu Çolak
Canik Belediyespor: Saadet Aysu Keskin 4, Ceren Gökdemir, Smith 15, Yasemin Begüm Dalgalar 5, Manuel 14, Gizem Yavuz 10, Duygu Fırat 3, Nilay Aydoğan 8, Neslihan Demir 4, Tuğçe Beyzi, Süheyla Süer Parlak
1. Periyot: 21-10
Devre: 40-29
3. Periyot: 56-43
KAYSERİ (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Abdullah Gül Üniversitesi, konuk ettiği Canik Belediyespor'u 74-63 yendi.