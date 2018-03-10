Salon: Caferağa
Hakemler: Orkun Yurtdaş, Murat Tunç, İsmail Binbir
Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot 10, Olcay Çakır Turgut 10, Cansu Köksal 11, Lavender 21, Gruda 18, Bahar Çağlar 14, Eldebrink 17, Gökçe Doğan 2
OGM Ormanspor: Sykes 33, Şerife Alperi Onar 9, Thomas 19, Damla Gezgin 3, Kulichova 4, Simay Karaman, Ivankovic 11, Ayşe Pelin Gürçavdı
1. Periyot: 29-24
Devre: 51-38
3. Periyot: 80-55
İSTANBUL (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki 20. hafta karşılaşmasında Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında OGM Ormanspor'u 103-79 mağlup etti.