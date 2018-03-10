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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Yakın Doğu Üniversitesi: 103 - OGM Ormanspor: 79

10 Mart 2018 Cumartesi 18:27
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Salon: Caferağa

Hakemler: Orkun Yurtdaş, Murat Tunç, İsmail Binbir

Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot 10, Olcay Çakır Turgut 10, Cansu Köksal 11, Lavender 21, Gruda 18, Bahar Çağlar 14, Eldebrink 17, Gökçe Doğan 2

OGM Ormanspor: Sykes 33, Şerife Alperi Onar 9, Thomas 19, Damla Gezgin 3, Kulichova 4, Simay Karaman, Ivankovic 11, Ayşe Pelin Gürçavdı

1. Periyot: 29-24

Devre: 51-38

3. Periyot: 80-55


İSTANBUL (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki 20. hafta karşılaşmasında Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında OGM Ormanspor'u 103-79 mağlup etti.

Anahtar Kelimeler:
BasketbolBilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper LigiOGM OrmansporYakın Doğu Üniversitesi
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