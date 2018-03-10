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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Çukurova Basketbol: 68 - Abdullah Gül Üniversitesi: 58

10 Mart 2018 Cumartesi 16:53
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Salon: Edip Buran

Hakemler: Yücel Çilingir, Sinem Tetik, Mehmet Hikmet Fethullah Fen

Çukurova Basketbol: Iagupova 18, Larkins 17, Melis Talay 11, Liudmyla 2, Sinem Ataş 6, De Shields 10, Manolya Kurtulmuş, Tuğçe Murat 2, Sanem Gamze Zeren, Fatma Karakaş, Gökşen Fitik 2

Abdullah Gül Üniversitesi: Dila Aşkın 7, Gizem Sezer 14, Melis Gülcan 4, Marginean 12, Miljkovic 13, Halime Vural 2, İlknur Yıldızhan 1, Cansu Aslan 5, Ezgi Manlacı

1. Periyot: 15-18

Devre: 25-32

3. Periyot: 46-45

Beş faulle çıkan: 38.57 Marginean (Abdullah Gül Üniversitesi)


MERSİN (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Çukurova Basketbol, sahasında Abdullah Gül Üniversitesi'ni 68-58 yendi.

Anahtar Kelimeler:
Mersin
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