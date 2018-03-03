Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Turgut Işık, Erhan Gürsel, Seda Esen
Abdullah Gül Üniversitesi: Melis Gülcan 19, Dila Aşkın 9, Gizem Sezer 10, Marginean 3, Miljkovic 18, Halime Vural, İlknur Yıldızhan, Cansu Aslan 2, Ezgi Manlacı 5, Fatma Dikmen, Beyza Doğan
BOTAŞ: Gray 25, Elif Emirtekin 1, Eldebrink 16, Stokes 12, Nevin Kristen Vatansever 7, Kübra Erat, Papova 6, Sehernaz Çidal, Büşra Akbaş 6, Büşra Akgün 3
1. Periyot: 19-23
Devre: 35-46
3. Periyot: 53-57
Beş faulle çıkan: 39.23 Sehernaz Çidal (BOTAŞ)
KAYSERİ (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Abdullah Gül Üniversitesi'ni 76-66 yendi.