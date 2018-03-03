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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Abdullah Gül Üniversitesi: 66 - BOTAŞ: 76

03 Mart 2018 Cumartesi 16:10
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Turgut Işık, Erhan Gürsel, Seda Esen

Abdullah Gül Üniversitesi: Melis Gülcan 19, Dila Aşkın 9, Gizem Sezer 10, Marginean 3, Miljkovic 18, Halime Vural, İlknur Yıldızhan, Cansu Aslan 2, Ezgi Manlacı 5, Fatma Dikmen, Beyza Doğan

BOTAŞ: Gray 25, Elif Emirtekin 1, Eldebrink 16, Stokes 12, Nevin Kristen Vatansever 7, Kübra Erat, Papova 6, Sehernaz Çidal, Büşra Akbaş 6, Büşra Akgün 3

1. Periyot: 19-23

Devre: 35-46

3. Periyot: 53-57

Beş faulle çıkan: 39.23 Sehernaz Çidal (BOTAŞ)


KAYSERİ (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Abdullah Gül Üniversitesi'ni 76-66 yendi.

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BasketbolBilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper LigiBOTAŞ
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