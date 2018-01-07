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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Mersin Büyükşehir Belediyespor: 74 - Abdullah Gül Üniversitesi: 68

07 Ocak 2018 Pazar 19:34
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Salon: Edip Buran

Hakemler: Halil Erkoç, Tolga Edis, Sami Özel

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 10, Gajic 7, Hartley 14, Melike Tuğba Oral, Thomas 10, Cado 17, Deniz Çolakoğlu 11, Gülşah Duman 3, Gülşah Gümüşay 2

Abdullah Gül Üniversitesi: Nilay Kartaltepe 4, Melis Gülcan 8, Tolo 20, Page 5, Marginean 8, Dila Aşkın 5, Miljkovic 18

1. Periyot: 17-12

Devre: 24-28

3. Periyot: 41-44

Normal süre: 61-61

Beş faulle çıkan: 41.13 Melis Gülcan (Abdullah Gül Üniversitesi)


MERSİN (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, normal süresi 61-61 berabere biten karşılaşmada Abdullah Gül Üniversitesi'ni uzatma bölümü sonucunda 74-68 yendi.

Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül ÜniversitesiBasketbolBilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper LigiMersin Büyükşehir Belediyespor
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