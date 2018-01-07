Salon: Edip Buran
Hakemler: Halil Erkoç, Tolga Edis, Sami Özel
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 10, Gajic 7, Hartley 14, Melike Tuğba Oral, Thomas 10, Cado 17, Deniz Çolakoğlu 11, Gülşah Duman 3, Gülşah Gümüşay 2
Abdullah Gül Üniversitesi: Nilay Kartaltepe 4, Melis Gülcan 8, Tolo 20, Page 5, Marginean 8, Dila Aşkın 5, Miljkovic 18
1. Periyot: 17-12
Devre: 24-28
3. Periyot: 41-44
Normal süre: 61-61
Beş faulle çıkan: 41.13 Melis Gülcan (Abdullah Gül Üniversitesi)
MERSİN (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, normal süresi 61-61 berabere biten karşılaşmada Abdullah Gül Üniversitesi'ni uzatma bölümü sonucunda 74-68 yendi.