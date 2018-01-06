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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Beşiktaş: 68 - BOTAŞ: 66

06 Ocak 2018 Cumartesi 18:45
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Önder Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Alper Elçikoca

Beşiktaş: Zellous 21, Sevgi Uzun 12, Radosavljevic 7, Wheeler 17, Kübra Siyahdemir 2, Mosby 5, Gözde Karataş 4, Sera Özelçi, Burcu Çiğil, Esra Erden Atacan

BOTAŞ: Stokes 6, Eldebrink 10, Elif Emirtekin 9, Nevin Vatansever 10, Gray 28, Kübra Erat, Büşra Akbaş 3, Popova

1. Periyot: 18-21

Devre: 39-36

3. Periyot: 56-52

Beş faulle çıkan: 39.31 Sevgi Uzun (Beşiktaş)


İSTANBUL (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş, BOTAŞ'ı 68-66 yendi.

Anahtar Kelimeler:
BasketbolBeşiktaşBilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper LigiBOTAŞ
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