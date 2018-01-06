Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Önder Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Alper Elçikoca
Beşiktaş: Zellous 21, Sevgi Uzun 12, Radosavljevic 7, Wheeler 17, Kübra Siyahdemir 2, Mosby 5, Gözde Karataş 4, Sera Özelçi, Burcu Çiğil, Esra Erden Atacan
BOTAŞ: Stokes 6, Eldebrink 10, Elif Emirtekin 9, Nevin Vatansever 10, Gray 28, Kübra Erat, Büşra Akbaş 3, Popova
1. Periyot: 18-21
Devre: 39-36
3. Periyot: 56-52
Beş faulle çıkan: 39.31 Sevgi Uzun (Beşiktaş)
İSTANBUL (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş, BOTAŞ'ı 68-66 yendi.