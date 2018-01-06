Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Tekin Özübir, Murat Tunç, Nihat Çetin
OGM Ormanspor: Thomas 30, Damla Gezgin 5, Alperi Onar 15, Kulichova 8, Sykes 34, Simay Karaman, Ivankovic 3
Galatasaray: Işıl Alben 17, Dubljevic 13, Petronyte 12, Quigley 18, Merve Uygül 2, Davis 15, Gizem Başaran 2, Tuğba Taşçı 6, Naz Topuz
1. Periyot: 24-22
Devre: 48-41
3. Periyot: 72-69
Beş faulle çıkan: 39.12 Petronyte (Galatasaray)
ANKARA (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Galatasaray'ı 95-85 yendi.