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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- OGM Ormanspor: 95 - Galatasaray: 85

06 Ocak 2018 Cumartesi 15:49
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Tekin Özübir, Murat Tunç, Nihat Çetin

OGM Ormanspor: Thomas 30, Damla Gezgin 5, Alperi Onar 15, Kulichova 8, Sykes 34, Simay Karaman, Ivankovic 3

Galatasaray: Işıl Alben 17, Dubljevic 13, Petronyte 12, Quigley 18, Merve Uygül 2, Davis 15, Gizem Başaran 2, Tuğba Taşçı 6, Naz Topuz

1. Periyot: 24-22

Devre: 48-41

3. Periyot: 72-69

Beş faulle çıkan: 39.12 Petronyte (Galatasaray)


ANKARA (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Galatasaray'ı 95-85 yendi.


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BasketbolBilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper LigiGalatasarayOGM Ormanspor
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