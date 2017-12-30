Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Ergin Sarı, Göksun Öz, Nazlı Çisil Güngör
Abdullah Gül Üniversitesi: Nilay Kartaltepe 6, Melis Gülcan 3, Marginean 12, Page 6, Tolo 21, Dila Aşkın, Miljkovic 6, Gizem Sezer 2
OGM Ormanspor: Simay Karaman, Thomas 28, Alperi Onar 13, Kulichova 2, Melisa Can 11, Ivankovic 4, Damla Gezgin 12, Nihan Demirkol
1. Periyot: 15-25
Devre: 33-40
3. Periyot: 51-48
Beş faul alan: 36.55 Melis Gülcan (Abdullah Gül Üniversitesi)
KAYSERİ (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Abdullah Gül Üniversitesi'ni 70-56 yendi