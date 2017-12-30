banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Abdullah Gül Üniversitesi: 56 - OGM Ormanspor: 70

30 Aralık 2017 Cumartesi 17:58
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
banner230


Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Ergin Sarı, Göksun Öz, Nazlı Çisil Güngör

Abdullah Gül Üniversitesi: Nilay Kartaltepe 6, Melis Gülcan 3, Marginean 12, Page 6, Tolo 21, Dila Aşkın, Miljkovic 6, Gizem Sezer 2

OGM Ormanspor: Simay Karaman, Thomas 28, Alperi Onar 13, Kulichova 2, Melisa Can 11, Ivankovic 4, Damla Gezgin 12, Nihan Demirkol

1. Periyot: 15-25

Devre: 33-40

3. Periyot: 51-48

Beş faul alan: 36.55 Melis Gülcan (Abdullah Gül Üniversitesi)


KAYSERİ (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Abdullah Gül Üniversitesi'ni 70-56 yendi



Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül ÜniversitesiBasketbolBilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper LigiOGM Ormanspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim