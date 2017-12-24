Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Fenerbahçe: 78 - Abdullah Gül Üniversitesi: 60

24 Aralık 2017 Pazar 18:03
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
banner230


Salon: Metro Enerji

Hakemler: Turgut Işık, Ogün Cılız, İsmail Binbir

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Powers 16, Ayşe Cora 4, Vaughn 4, Verameyenka 15, Pelin Derya Bilgiç 10, Tuğçe Canıtez 5, Tilbe Şenyürek 6, Dabovic 9, Esra Ural Topuz 2, Merve Arı

Abdullah Gül Üniversitesi: Nilay Kartaltepe 1, Melis Gülcan 18, Marginean 14, Page 6, Tolo 7, Dila Aşkın 4, Miljkovic 10, Gülşah Duman, Gizem Sezer

1. Periyot: 22-18

Devre: 41-30

3. Periyot: 60-44


İSTANBUL (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Abdullah Gül Üniversitesi'ni 78-60 yendi.

Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül ÜniversitesiBasketbolBilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper LigiFenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim