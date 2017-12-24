Salon: Metro Enerji
Hakemler: Turgut Işık, Ogün Cılız, İsmail Binbir
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Powers 16, Ayşe Cora 4, Vaughn 4, Verameyenka 15, Pelin Derya Bilgiç 10, Tuğçe Canıtez 5, Tilbe Şenyürek 6, Dabovic 9, Esra Ural Topuz 2, Merve Arı
Abdullah Gül Üniversitesi: Nilay Kartaltepe 1, Melis Gülcan 18, Marginean 14, Page 6, Tolo 7, Dila Aşkın 4, Miljkovic 10, Gülşah Duman, Gizem Sezer
1. Periyot: 22-18
Devre: 41-30
3. Periyot: 60-44
İSTANBUL (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Abdullah Gül Üniversitesi'ni 78-60 yendi.