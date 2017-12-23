Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- OGM Ormanspor: 53 - Canik Belediyespor: 62

23 Aralık 2017 Cumartesi 15:43
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
banner230


Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Orkun Yurttaş, Uygar Kurt, Halil Erkoç

OGM Ormanspor: Simay Karaman 3, Thomas 16, Alperi Onar 8, Kulichova, Melisa Can 10, Ivankovic 11, Damla Gezgin 5, Nihan Demirkol

Canik Belediyespor: White 18, Saynur Tozlu 2, Murph 23, Gizem Yavuz 10, Warley 5, Begüm Dalgalar 2, Duygu Fırat 2, Ceren Gökdemir, Pelin Gürçavdı

1. Periyot: 9-16

Devre: 27-28

3. Periyot: 47-45


ANKARA (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Canik Belediyespor, deplasmanda OGM Ormanspor'u 62-53 yendi.

Anahtar Kelimeler:
11. HaftaBasketbolBilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper LigiCanik BelediyesporOGM Ormanspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim