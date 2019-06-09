Bilek güreşinde madalyalara abone oldu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da tavsiye üzerine bilek güreşine başlayan 21 yaşındaki milli sporcu Emre Albaş, 7 yıllık spor hayatına 6'sı altın 22 madalya sığdırdı.

Küçük yaşlarda spora başlayan Emre Albaş, güreş yaptığı sırada arkadaşları ve hocalarının tavsiyesiyle bilek güreşine yöneldi. Kısa sürede kendisini geliştiren Albaş, 7 yılda katıldığı 4 Dünya Şampiyonası, 6 Avrupa Şampiyonası, 6 Türkiye Şampiyonası ve 6 özel organizasyonda 6'sı altın, toplam 22 madalya kazandı.

Karaköprü Belediyesi Spor Kulübünün milli sporcusu Albaş, son olarak 14-23 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'ın Loutraki şehrinde 30 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 29'uncu Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 60 kiloda tüm rakiplerini yenerek altın madalya aldı.

"Bu sporu çok sevdim"

Milli sporcu Emre Albaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşta başladığı sporu artık bir yaşam tarzı olarak gördüğünü söyledi.

Sporla 10 yaşındayken tanıştığını anlatan Albaş, fiziki yapısının uygun olması nedeniyle yaklaşık 4 yıl güreş yaptığını ifade etti.

Bütün spor dallarında disiplinin önemli olduğunu vurgulayan Albaş, şöyle konuştu:

"Ailemle Yalova'ya taşındığımızda evimizin karşısında spor salonu vardı. Arkadaşlarımla ben de gittim ve böylece sporla tanıştım. İlk başlarda güreş yaptım fakat daha sonra hocalarımın ve arkadaşlarımın tavsiyesiyle bilek güreşine yöneldim. Bu sporu çok sevdim. Yaklaşık 7 yıldır bilek güreşi yapıyorum ve kısa sürede kendimi geliştirerek dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında çok sayıda madalya kazandım. En son geçen ay Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 60 kiloda rakiplerimi yenerek şampiyon oldum. Hedefim, ekim ayında Romanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak."

Akdağ: Emre'nin tekniği çok iyi

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkan Yardımcısı Sait Akdağ, Emre Albaş'ın aldığı eğitimlerle kısa sürede tekniğini çok iyi geliştirdiğini söyledi.

Emre'nin Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin gururu olacağına inandığını ifade eden Akdağ, "Emre kardeşimiz küçük yaşlarda bilek güreşi yapmaya başlamış. Kendisi çok başarılı ve çok iyi tekniği var. Geçen ay Yunanistan'da düzenlenen 29'uncu Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda üç kategoride madalya aldı. 21 yaş altı gençler sol kolda Avrupa Şampiyonu oldu. Sağ kolda da Avrupa ikincisi oldu. Büyükler kategorisinde ise üçüncü olarak tarihi bir başarıya imza attı. İnanıyorum ki Emre kardeşimiz 25 Ekim'de Romanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da madalya alacak." diye konuştu.

Muhabir: Yasin Dikme