Bilardoda kadın başarısı

ANKARA (AA)- Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Eylül Kibaroğlu, İstanbul'da düzenlenen bilardo turnuvasında tek kadın katılımcı olarak şampiyonluğa ulaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 8-10 Haziran'da İstanbul’da düzenlenen Cyclop Türkiye Bilardo Turnuvası'na katılan Kibaroğlu, 54 erkek sporcuyu geride bırakarak kupaya uzandı.

Açıklamada, daha önce de Avrupa şampiyonluğu bulunan Kibaroğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Azmin ve çalışmanın sonu muhakkak başarıyı getiriyor. Şu ana kadar çok sayıda derece yaptım. Ama bu son turnuvada tüm rakiplerimin erkek olması ve benim şampiyon olmam ayrıca mutlu etti, gurur verdi."