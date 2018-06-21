"Bilal, hem Kayserispor'a hem de Türk futboluna kazandırıldı"





KAYSERİ (AA) - MURAT ASİL - Hollanda'nın Feyenoord Kulübünden milli futbolcu Bilal Başacıkoğlu'nu renklerine katarak adından söz ettiren Kayserispor, kadrosuna dahil ettiği oyuncularla dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılılar, Bilal Başacıkoğlu, Sakıb Aytaç ve Hasan Hüseyin Acar ile kadrosunu güçlendirirken, transferde adından söz ettiren kulüplerin başında geliyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, sezon bitimiyle beraber ellerini çabuk tutarak ihtiyaçları olan mevkilere takviye yapmaya başladıklarını belirtti.

Yeni dönemde kadrolarını 5-6 oyuncu ile güçlendirmeyi planladıklarını ve bunun üçünü gerçekleştirdiklerini aktaran Bedir, "Takımın her sene birkaç transfere ihtiyacı oluyor. Bir tanesi eksilen oyuncuların yerine, bir diğeri ise hedefleriniz doğrultusunda oyuncu almak. Tabii bir de bu işin şov tarafı var. İnsanlar alışılmışı değil de biraz da daha meçhulü tercih ediyor, geldiklerinde farklı şeyler görmeyi arzu ediyor. Biz de tüm bunları göz önüne alarak kadromuzu güçlendiriyoruz." dedi.

Şu ana kadar üç önemli oyuncuyu takıma kazandırdıklarını dile getiren Bedir, şunları kaydetti:

"Biz sezon başında takıma takviye konusunda sol arkaya bir oyuncu, orta sahanın göbeğine iki oyuncu ve kanatlara transfer yapacağımızı açıklamıştık. Şu anda üçünü yaptık. Belki kamptan evvel orta sahaya bir oyuncuyu daha transfer edebiliriz. Diğer oyuncu için hocamızla görüştüğümüzde acele etmeme kararı aldık. Dünya Kupası'nı da bekliyoruz, oradan takip ettiğimiz birkaç oyuncu var. Belki onlarla ilgili gelişmeler olabilir ama 7-8 oyuncuyla da temas halindeyiz. Bir ikisiyle neredeyse bitme noktasına geldi ama bitmeden, imza atılmadan kimsenin bir şey söylemesi mümkün değil. Ayrıca karakter noktasında çok üst düzey olan, ekonomik olarak da bizi fazla sıkıntıya sokmayacak bir proje, yıldız transfer olursa bunu da yapmaktan çekinmeyiz."





- Bilal Başacıkoğlu'nun transferi





Yeni transferleri de değerlendiren başkan Bedir, "Bilal ile geçtiğimiz yıldan itibaren ilgileniyoruz fakat Bilal'i almak, koparmak o kadar kolay değildi. Feyenoord Bilal'i iki sene evvel 3,5 milyon avro ödeyerek aldı. Fatih hoca tarafından milli takıma çağrıldı. Takımında çok iyi performans gösterdi." diye konuştu.

Bilal'i uzun uğraşlar sonucunda uygun koşullarda transfer ettiklerini anlatan Erol Bedir, şöyle devam etti:

"Bilal'i alıp bonservis ödeyip getirmemiz çok kolay bir hadise değildi. Önce kendisiyle görüştük, sonra hocasıyla görüştürdük. Kayseri'ye gelirse burada başarılı olursa başka yerlere daha kolay gidebileceğini söyledik. En az 5-6 kere Hollanda'ya gittik. Hem kendisiyle hem de babasıyla görüşmeler yaptık. Geçtiğimiz dönem içerisinde bir aşama kaydedemedik. Kendi açıkladığı için söylüyorum; en son Beşiktaş, hem kulübüyle hem de kendisiyle bir mutabakat oluşturmuştu. Fakat biz devreye girdiğimiz için Beşiktaş, oyuncuya ve kulübüne 'Kayserispor ile işinizi bitirmeden biz sizinle görüşmeyiz.' dedi. Sağ olsunlar. Öyle olunca da biz, Beşiktaş'ın, lehimize çekildiği kulüp konumuna geldik. Bu bize ayrı bir prestij kattı. Bilal'in bonservisi için en son inebilecekleri rakamı 2,5 milyon avro olarak bize söylediler. Biz de bu rakamları veremeyeceğimizi söyledik. En son, Bilal'in bizde oynama arzusu, isteği olduğu için 3 sene ödeyecek şekilde 1 milyon avroya Feyenoord ile anlaştık. Böylelikle Bilal'i kadromuza kattık. Bilal bana göre hem Kayserispor'a hem de Türk futboluna kazandırıldı."





- "Sakıb'ı İstanbul takımlarından da isteyenler vardı"





Yeni transfer Sakıb Aytaç'ın da İstanbul takımlarının takibinde olduğunu anlatan Erol Bedir, birçok taliplisi olmasına rağmen bu futbolcunun Kayserispor'u tercihinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Sakıb'ın sarı-kırmızılı kulübü seçmesinde artan taraftar desteğinin de etkili olduğunu ifade eden Bedir, şunları aktardı:

"Sakıb, Türk oyuncu olarak hemen hemen tüm takımların gözdesiydi. Biz bu transferde erken davrandık. Önce hocamızla görüştük. Hocamızın onu çok istediğini söyledik. Bize gelirse birtakım şeyleri daha güzel yapabileceğini söyledik. Taraftar konusunda da Sakıb biraz etkilenen bir oyuncu. Geçen sezon taraftar sayısını en fazla artıran takımın bizim olduğumuza yönelik istatistikleri sunduk ve anlaştık. Sakıb'ı İstanbul takımlarından da isteyenler vardı. Aynı zamanda protokol safhasına da gelmişti ama bizi tercih etti."

Hasan Hüseyin Acar'ın da takip ettikleri bir oyuncu olduğunu, teknik direktörleri Ertuğrul Sağlam'ın da istemesi neticesinde transferini gerçekleştirdiklerini kaydeden Bedir, "Hasan Hüseyin, Eskişehirspor ile bonservis sorununu çözünce hiçbir kulübün görüşme teklifine bakmadan bize geldi ve imzaladı. Bence Türk futbolunun geleceğinde söz sahibi olacak bir futbolcuyu daha transfer etmiş olduk." ifadelerini kullandı.