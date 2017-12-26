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Beşiktaş'tan Vida paylaşımı

Siyah-beyazlılar, transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Hırvat futbolcu için sosyal medya hesabından video yayımladı.

26 Aralık 2017 Salı 20:22
Beşiktaş'tan Vida paylaşımı
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İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Hırvat milli oyuncu Domagoj Vida için sosyal medya hesabından video paylaştı.

#ComeToBeşiktaş ⚡ pic.twitter.com/xnr7OLUpkw

— Beşiktaş JK (@Besiktas) 26 Aralık 2017

Siyah-beyazlıların Twitter hesabından paylaşılan videoda, Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun telefonda Vida'ya, "Hello Vida. Come to Beşiktaş (Merhaba Vida. Beşiktaş'a gel)" ifadelerini kullandı.

Vida'nın da Cenk'e, "Hello Cenk. Yes of course. I am coming to champion Beşiktaş (Merhaba Cenk. Evet, tabii ki şampiyon Beşiktaş'a geliyorum)" cevabını verdiği görüldü.

Muhabir: Emre Doğan

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşDomagoj VidaSporTransfer
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