Beşiktaş'tan Negredo açıklaması

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Alvaro Negredo'nun sözleşmesi, karşılıklı anlaşma yoluyla sona ermiştir." denilmiştir.

Beşiktaş'tan Negredo açıklaması
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İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, geçen sezon başında kadrosuna kattığı İspanyol futbolcu Alvaro Negredo ile yollarını ayırdığını duyurdu.

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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbolcumuz Alvaro Negredo'nun sözleşmesi, karşılıklı anlaşma yoluyla sona ermiştir. Alvaro Negredo'ya emekleri için teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi El Nasr, 33 yaşındaki Negredo ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıklamıştı.

Muhabir: Emre Doğan

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