Beşiktaş'tan Negredo açıklaması

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, geçen sezon başında kadrosuna kattığı İspanyol futbolcu Alvaro Negredo ile yollarını ayırdığını duyurdu.Negredo El Nasr'daFikret Orman yeniden başkan seçildiBeşiktaş'ta mazbata töreni yapıldıPepe, Beşiktaş'ta golcü kimliğiyle öne çıkıyorBeşiktaş-Sarpsborg maçının bilet fiyatlarına indirim
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbolcumuz Alvaro Negredo'nun sözleşmesi, karşılıklı anlaşma yoluyla sona ermiştir. Alvaro Negredo'ya emekleri için teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi El Nasr, 33 yaşındaki Negredo ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıklamıştı.
Muhabir: Emre Doğan