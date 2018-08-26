Beşiktaş'tan Karius açıklaması

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Alman kalecisi Loris Karius'u kiralık olarak renklerine kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kalecinin satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna kiralandığı belirtildi.
Loris Karius, kariyerinde Mainz 05 ile Liverpool formalarını giydi. Karius, geçen sezon Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı.
Alman kaleci, siyah-beyazlı takımda Fabricio Ramirez'den boşalan 1 numaralı formayı giyecek.
Muhabir: Ercan Çakar