Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'nde ilk mağlubiyet

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci haftasında Beşiktaş, İsveç'in Malmö takımına deplaslanda 2-0 mağlup oldu.

15. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Lens, Caner Erkin'in pasında sol kanatta topla buluştu. Rakip oyuncuyu geçtikten sonra ceza sahasına giren Lens'in altıpas önünde dar açından yaptığı vuruşta kaleci Dahlin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ani gelişen atakta orta sahada topla buluşan Ljajic, pasını ceza sahasına hareketlenen Vagner Love'a gönderdi. Love, savunma oyuncusundan da seken topa ceza sahası içinde ayağının ucuyla dokunsa da meşin yuvarlağı kaleci Dahlin kontrol etti.

53. dakikada Malmö öne geçti. Vindheim'in sağ kanattan yaptığı ortada Caner Erkin'e çarparak kaleye yönelen top, kaleci Karius'un üstünden geçerek ağlara gitti: 1-0.



66. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Caner'in sol kanattan gönderdiği ortada Ljajic'ten seken top Vagner Love'ın önüne düştü. Love'ın ceza sahası içi sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Dahlin'den dönen meşin yuvarlağı Malmö savunması uzaklaştırdı.



75. dakikada Caner Erkin'in ceza sahasında Vindheim'i düşürmesi sonucu maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 76. dakikada topun başına geçen Rosenberg, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Malmö karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş grupta 2. sırada

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda oynanan ikinci hafta karşılaşmalarının ardından Beşiktaş, ikinci sırada yer aldı.



Beşiktaş, konuk olduğu İsveç temsilcisi Malmö'ye 2-0 yenildi. Grubun diğer maçında Norveç takımı Sarpsborg, sahasında Belçika ekibi Genk'i 3-1 mağlup etti.



Dört takımın da üçer puana sahip olduğu grupta Sarpsborg birinci, Beşiktaş ikinci sırada bulunuyor.



Avrupa Ligi'nde 3. hafta müsabakaları 25 Ekim'de oynanacak. Beşiktaş'ın Genk'i ağırlayacağı haftada, Sarpsborg ise Malmö'yü konuk edecek.

Muhabir: Emre Doğan-Mutlu Demirtaştan