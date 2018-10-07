Beşiktaş'tan 21 yaş altı takımına yapılan saldırıya kınama

KONYA (AA) - Konyaspor ile Beşiktaş arasında Selçuklu Cumhuriyet Sahası'nda oynanan 21 yaş altı futbol maçında kavga çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Konyaspor-Beşiktaş 21 Yaş Altı Ligi müsabakasından sonra saha içinde futbolcularımıza yönelik saldırıyı kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz." denildi.

Yaşanan olayı Konya halkı ve Konyaspor camiasının da kabul etmeyeceğine inandıklarının aktarıldığı açıklama, şöyle devam etti:

"Görüntülerden de anlaşıldığı üzere, gencecik çocuklarımızın üzerine saldıran; taraftarı, sporcusu, teknik çalışanı ve/veya yöneticisinin hangi hırs, hangi nefret duygusuyla bu saldırıyı gerçekleştirdiği tüm kamuoyu için anlaşılamaz bir durumdur. Böyle feci bir olayı Konya halkının ve Konyaspor camiasının da kabul etmesinin mümkün olmadığına inanıyoruz."

Yapılan saldırıyı Türk futbolunun geleceğine yönelik olduğuna değinilerek, "Altyapı takımlarının futbolumuzun geleceği olduğu ve altyapılarda her şeyden önce iyi insan olmak ve centilmenlik ruhunun öğretilmesi gerektiği gerçeğinden hareketle, Konya'da yaşanan bu saldırı maalesef ki aynı zamanda Türk futbolunun geleceğine yönelik bir saldırıdır." ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulacağının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sporun ruhuna aykırı bu saldırıda darp edilen sporcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Kulübümüz, suç duyurusu ve takibinde hukuki her türlü girişimde bulunarak sorumluların cezalandırılması için konunun takipçisi olacaktır."

Beşiktaş 21 Yaş Altı Futbol Takımı Antrenörü Sülün'den açıklama

Beşiktaş 21 Yaş Altı Futbol Takımı Antrenörü Yasin Sülün, Konya'da konakladığı otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan olayı tüm Konya'ya mal etmek istemediğini söyledi.

Konya'ya genç takımla maç yapmaya geldiklerini anlatan Sülün, şunları kaydetti:

"Bazen yeniyoruz bazen yeniliyoruz. Mesela Konyaspor geçen sene bizi kendi sahamızda yendi. Biz gittik tebrik ettik. Maçtan sonra biraz itişme kakışma oldu. Maç 3-2 Konyaspor'un galibiyetiyle bitti. Maçtan sonra futbolcuların arasında ufak gerginlikler yaşandı. Bunlar futbolda olağan şeyler. Tabii ki olmamasını isteriz. Bir anda olay öyle büyüdü ki sahada siviller, çok kalabalık bir taraftar grubu dışardan dahil oldu. O yüzden de birden orada öyle bir hal aldı ki kavga çıkmaya başladı. Biz yine söylüyoruz. İstemiyoruz ama futbolcuların arasında her şey olabilir."

Yaşanan olayları tasvip etmediklerini dile getiren Sülün, "Bizi üzen konu, sivillerin içeride olup bizim futbolcularımıza vurması. Yoksa çocuklar arasında itiş kakışlar olabilir. Ben hiçbir zaman genç bir futbolcuya vurmadım. Saha dışından gelip iki oyuncuma biri Konyaspor antrenörü diğeri de genel menajer olmak üzere iki kişi vurdu. Şikayetimiz bu. Bu olayı tabii ki Konya'ya mal etmiyoruz. İki oyuncumuza kimsenin vurma hakkı yok. Şikayetçi olacağız."

Darbedilen oyunculardan Yusuf Can Abay da maçın ardından kendilerine çirkin sözler söylediğini belirterek, "Soyunma odasına giderken rakip takımdan oyuncular üzerimize koşmaya başladı. Yöneticimilerimiz bizi ayırmaya gelirken Konyasporlu yöneticiler bize saldırdı. Futbolda bunlar hoş karşılanmayan şeyler." diye konuştu.

Futbolcu Hazar Torunoğulları ise maçtan sonra istenmeyen olaylar yaşandığını aktararak, "Hocalar ve rakip takım açasından güzel şeyler olmadı. Rakip takımın bize vurması hiç hoş olmadı." dedi.

"Bu işin peşini bırakmayacağız ve davacı olacağız"

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak, 21 Yaş Altı Ligi'nde oynanan ve Konyaspor'un 3-2 kazandığı maçın ardından çıkan olaylar nedeniyle davacı olacaklarını söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Albayrak, "Çekişmeli ve sert bir maç olmuş, olabilir. Maçın ardından Konyaspor'un antrenörü Haldun Üstel ve menajer Taner Ay direkt oyuncularımıza yumruk atarak vuruyor. Çocuklardan birinin dudağı patlamış, diğerinin burnu kanamış. Bu kabul edilemez. Beşiktaş Kulübü olarak bu işin peşini bırakmayacağız ve davacı olacağız." diye konuştu.

Beşiktaşlı futbolcular Yusuf Can Abay ve Hazar Torunoğulları'nın rapor alacaklarını ve hukuki süreci başlatacaklarını belirten Metin Albayrak, "Böyle bir şeyi eğitimci olarak altyapının başındaki insanların yapıyor olması kabul edilemez. Güvenlik zaafiyeti de var. Görüntüler mevcut, taraftarlar da galeyana geliyor. Böyle insanların hiçbir yerde çalışmaması lazım. Federasyon bu işe karışanların lisansını iptal etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Konyaspor Kulübünden açıklama

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Selçuklu Cumhuriyet Sahası'nda oynanan 21 yaş altı maçında istenmeyen ve tasvip etmedikleri olaylar yaşandığı belirtildi.

Olayla ilgili araştırma yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Müsabakanın 76. dakikasında oyundan atılan Beşiktaş 21 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Yasin Sülün'ün hakeme, güvenlik görevlilerine ve seyircilere yaptığı tahrik dolu hareketler olduğu anlaşılmıştır. Olayların nereden, nasıl çıktığına, kimin tahrik ettiğine bakmaksızın, sonuçlarının kabul edilemez olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu doğrultuda camiamızın misyonuna ve sportmenliğe yakışmayan davranış, tutum ve hareketlere kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Olaylara karışan teknik adam, sporcu ve idari sorumlular hakkında her türlü disiplin soruşturmasını en ince detaylarına kadar yapacağız. Sonuç itibariyle ortaya çıkan nahoş durumun müsebbiplerine gereken en ağır yaptırımları herhangi bir hafifletme gerekçesine prim vermeden uygulayacağız. Bu bağlamda Beşiktaş 21 yaş altı takımı futbolcularına, görüntülerde net bir şekilde görüldüğü üzere baygınlık geçirip yere düşen ve yerdeyken darbe alan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, galip tamamladığımız bir müsabakanın ardından özellikle olayları başlatan taraf olarak lanse edilmemizi de kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bununla birlikte olayların bu noktaya gelmesinde birinci derecede sorumluluğu bulunan teknik sorumlu Yasin Sülün hakkında alınacak kararı ve Beşiktaş Kulübünün göstereceği hassasiyeti yakından takip edeceğimizi de özellikle belirtmek isteriz."