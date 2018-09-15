Beşiktaş'ta tüzük değişikliği kongresi başladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübünün olağanüstü tüzük değişikliği kongresi başladı.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda, kongre divan başkanlığına Şener Yurdakul seçildi.

Kongrede, yönetim ve divan kurulunun çalışma şekilleriyle ilgili 4 maddede değişiklik genel kurul üyelerinin onayına sunulacak.

Daha önce bir başkan, 10 asıl ve 5 yedek olmak üzere toplam 16 üyeden oluşan yönetim kurulu sayısının bir başkan, 8 asıl ve 5 yedek olmak üzere 14 kişiye düşmesi yönündeki talep de değişimi istenen maddeler arasında yer alıyor.

Üyeler ayrıca, "Yıllık aidatını art arda 3 yıl ödememesi sebebiyle tüzüğün 10/k maddesi uyarınca üyelik kaydı kendiliğinden sona ermiş, seçme ve sicil kurulunca da üyelik kaydı silinmiş olan üyelerin, işbu tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31.12.2018 tarihine kadar yeniden üyelik başvurusunda bulunmaları, geçerli olan giriş ücreti ve 2018 yılına ait yıllık aidatını ödemeleri ve üyeliğe yeniden kabul edildikleri takdirde geçmişten gelen üyelik süreleri ilave edilmek suretiyle eski üyelik sicil numarasını alarak üyelik hak ve yükümlülüklerinden faydalanabilirler. Ancak bir yıl beklemek koşuluyla genel kurula katılabilirler." şeklindeki geçici maddeyi de oylayacak.

Muhabir: Ercan Doğan