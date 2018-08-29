Beşiktaş'ta Loris Karius basının karşısına çıktı

İSTANBUL(AA) - Beşiktaş'ın İngiltere'nin Liverpool takımından 2 yıllığına kiraladığı Alman kaleci Loris Karius için tören düzenlendi.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen törene Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Karius katıldı.

Karius: Çok büyük bir kulübe katılıyorum

Sözlerine Türkçe "Merhaba" diyerek başlayan Loris Karius ise çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın çok büyük bir kulüp olduğunu aktaran Karius, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Çok büyük bir kulübe katılıyorum. Dün takımımla ilk antrenmanımı yaptım ve takım arkadaşlarımla tanıştım. Gerçekten harika bir grup. Benim için çok heyecan verici bir deneyim. Beşiktaş'ın büyük bir geleneği ve harika bir taraftar kitlesi var. Bundan da onur duyuyorum." diye konuştu.

Tercihimde iki büyük sebep var: Taraftar ve kulüp

Karius, Beşiktaş'a gelişinde taraftarın ve kulübün ilgisinin etkili olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ı tercih etmemde iki büyük sebep var. Birincisi taraftarlar. Beşiktaş taraftarı, kulübün ilgisini duyduktan sonra bana mesajlarla büyük bir destek verdi. Benim burada olmamı ne kadar çok istediklerini gösterdiler. Her oyuncu böyle bir desteği ve sevgiyi hissetmek ister. Bu harika bir duygu. Böyle bir duyguyu gördüğünüzde siz de en iyi seviyenize ulaşmak için elinizden geleni yapmak istiyorsunuz. İkincisi ise kulübün benim transferim için gösterdiği gayret ve istekti. Kulüp, bunu ilk andan itibaren ortaya koydu. Bu da benim karar vermemde ciddi şekilde etkili oldu."

"Pozitif şeyler söylendi"

Alman file bekçisi, Türkiye ve Beşiktaş ile ilgili hep pozitif şeyler duyduğunu aktardı.

Transferinden önce Türkiye'de forma giymiş futbolcularla görüştüğünü belirten Karius, "Gelmeden önce burada daha önce oynamış Alman futbolcular ya da Türkiye'de büyük kariyer yapmış bazı oyuncularla konuştum. Onlar, tamamen pozitif şeyler söyledi. Karşılama, benim pozitif duygularımı tamamen güçlendirdi. Mario Gomez ile konuşmadım ama tamamen olumlu şeyler duydum. Onun burada ne kadar mutlu olduğunu ve iyi iş çıkardığını biliyorum. Stuttgart'ta birbirimize yakın oturuyoruz. Ortak arkadaşlarımız var. O insanlardan tamamen pozitif şeyler duydum." değerlendirmesinde bulundu.

"Kloop, beni kadroda tutmak istedi"

Loris Karius, Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp'un kadroda tutmak istediğini vurgulayarak, "Kloop ile konuştum. Uzun bir konuşma oldu. Kendisi, beni kadroda tutmak isteğini dile getirdi ama ben de kendi isteğimi düzgün bir şekilde söyledim. O da durumu anlayışla karşıladı. Günün sonunda tüm taraflar için iyi bir hamle ve karar oldu." diye konuştu.

Başkan Orman'dan Mesut Özil sorusuna engel

Başkan Fikret Orman, Loris Karius'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmesinin ardından Almanya'da ırkçı ve ayrımcı saldırıların hedefi olan ve Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil ile ilgili sorulan soruyu yanıtlatmadı.

Mesut Özil ile ilgili sorunun ardından araya giren başkan Orman, "Bu tören, Karius'un buraya gelmesiyle alakalı. Bu soruyu diğer röportajlarda sorarsanız iyi olur. Olayları başka yere çekmeye bayılıyoruz. Sporcumuzun şu anda bu şeylerle değil de mutlu bir başlangıç yapmasını istiyorum. Yarın gazetelerde Mesut ile ilgili sözlerini görmek istemiyorum. Oyuncumun medyaya doğru, pozitif ve Beşiktaş ile ilgili olan yanlarının yansımasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Orman'dan gündem yorumu

Fikret Orman, daha önce yaptığı, "Motivasyonum düşerse Beşiktaş çöker." şeklindeki açıklamasının farklı yerlere çekildiğini iddia etti.

Konuşmalarını doğaçlama yaptığını aktaran Orman, "Bir şeyi bir yerden alıp başka yere çekmeye bayılıyoruz. Buraya Beşiktaş neferi olarak görev için geldim. Beşiktaş'ta taraftarlık, sporculuk, asbaşkanlık yaptım, şimdi başkanlık yapıyorum. Görev sürem bittikten sonra taraftarlığa ve genel kurul üyeliğine saygı gören bir insan olarak geri dönmeyi hedefliyorum." şeklinde konuştu.

Fikret Orman, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Sırbistan'ın Partizan takımıyla yapacakları maça da değinerek, "Yarın önemli bir maçımız var. İlk maç 1-1 bitti. Bunu geçip gruplara kalmamız gerekiyor. Herkesi maça bekliyoruz. Biz taraftar götürmediğimiz için Partizan da taraftar getirmedi. O bölgenin biletlerini de satacağız. Diğer bütün biletler satılmış. Yarın da inşallah dolu statta oynayacağız. Kombinesi olup da maça gelmeyecek olanlar da devretsinler ki stadımız dolu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 3-2 yenildikleri Antalyaspor maçıyla ilgili de konuşan Orman, "Ligin daha başındayız. Galibiyetler, mağlubiyetler olacaktır. Üçüncü maçta bu mağlubiyeti belki yaşamamamız lazımdı ama ligin başında olması belki hayırlı da olabilir. Kendimize çeki düzen vermemiz gerekli olan durumlar olabilir. Bu hepimiz açısından geçerli. Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Muhabir: Emrah Oktay