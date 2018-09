Beşiktaşlı Karius: Bu güzel ülkenin, Beşiktaş'ın bir parçası olmaya odaklandım

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Premier Lig takımlarından Liverpool'dan 2 yıllığına kiraladığı Alman kaleci Loris Karius, İngiltere'nin kendisi için geride kaldığını, siyah-beyazlı kulüpte her futbolcuyu mutlu edebilecek bir ortam olduğunu belirtti.

Siyah-beyazlı kulübün resmi yayın organlarından Beşiktaş dergisinin eylül sayısına açıklamalarda bulunan Karius, "İngiltere benim için geçmişte kaldı. Liverpool taraftarına da teşekkür etmek isterim. Onlara minnettarım. Zira kulüpten ayrılırken bana bir hayli vefakar davrandılar. Bu bir futbolcu için çok önemlidir. Orada bir iz bırakabilmiş olmaktan dolayı mutluyum. Artık yeni bir sayfa açma zamanı. Beşiktaş'ta iz bırakmak istiyorum. Bu güzel ülkenin, Beşiktaş'ın bir parçası olmaya odaklandım." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarının kendisine sosyal medyada gösterdiği ilgiye değinen 25 yaşındaki file bekçisi, şunları kaydetti:

"Burada her futbolcuyu mutlu edebilecek bir ortam var. Beşiktaş taraftarı sosyal medyadan '#cometobesiktas' diyerek beni de saflarına davet ettiğinde çok duygulanmıştım. Eminim ki böyle bir durumda her oyuncu güçlü duygular hisseder ve Beşiktaş'a dair daha fazla aidiyet duygusu taşır. Beşiktaş'a transferim yolunda beni motive ettikleri için sevinçliyim. Umarım ben de sahada onları mutlu edebilirim. Tüm bunların yanı sıra, yöneticilerimizin benim Beşiktaş'a transferim konusundaki ısrarlı tutumu da şu an burada olmamı sağladı. İyi ki de böyle oldu. Beşiktaş'ta olmaktan dolayı sevinçliyim."

"Böyle bir şey ilk defa başıma geldi"

Loris Karius, Atatürk Havalimanı'nda Beşiktaş taraftarları tarafından karşılaşmasıyla ilgili, "Bu kadar büyük bir ilgi ile karşı karşıya olacağımı doğrusu ummuyordum. Daha havalimanında uçaktan iner inmez büyük bir sevgi seli ile karşı karşıya kaldım. Şaşırmıştım, çünkü böyle bir şey ilk defa başıma geldi. Genç bir futbolcu olmama rağmen böyle coşkulu bir karşılama sonrasında kendimi mutlu hissettim. Sonra Beşiktaş'ın tesislerindeki ortamın da çok huzurlu olması, tüm mevkidaşlarımın ve diğer futbolcu arkadaşlarımın sevgiyle yaklaşması beni çok olumlu etkiledi. Kendimi evimde gibi hissettim. Büyük bir heyecan içindeyim. Beşiktaşlı olmak çok güzel. Herkes beni tanıyor ve sokaklarda ilgi gösteriyor." şeklinde görüş belirtti.

"Pes etmemek, dik durabilmek ve geleceğe odaklanmak, benim futbol anlayışım"

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid-Liverpool müsabakasında yediği hatalı golleri şanssızlık olarak değerlendiren Alman kaleci, şunları aktardı:

"Hayat ve futbol içerisinde güzel anlar, kötü anlar, hatalar, olumlu-olumsuz deneyimler ve güzellikler gibi benzer şeyler var. İşte tüm bunlar yaşamı da sporu da anlamlı kılıyor. Hatalarımızla ve iyi anlarımızla bir bütünüz. Örneğin Liverpool'un formasını giyerken Şampiyonlar Ligi finalinde belki şanssızdım ama kaç tane kaleci finale kadar gelebilmeyi yaşayabilmiştir ki. Bazen şans yanınızdadır bazen de şanssızlık yakanızı bırakmaz ama önemli olan, tüm bunların yaşamı ve futbolu oluşturan doğal şeyler olduklarını idrak etmek ve hep geleceğe odaklanmak. Eğer geçmişe takılıp kalacaksanız futbol size uygun bir meslek değildir. Daima ileriye bakmak gerekir. Hele bir kaleci için bu daha da önemlidir. Pes etmemek, dik durabilmek ve geleceğe odaklanmak, benim futbol anlayışım."

Karius, Beşiktaş'ın iç sahada maçlarını yaptığı Vodafone Park ile ilgili, "Mükemmel bir atmosfer; boş olmasına rağmen çok etkileyici buldum. Taraftar ile yeşil sahanın bu kadar yakın olması çok iyi. Bu stadın dünyanın en iyi statları arasında olduğunu zaten biliyordum. Şimdi içinde olmak da harika." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Emrah Oktay