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Beşiktaş'ın zirve mücadelesinde hataya tahammülü yok

Süper Lig'de son maçlarda evinde kazanıp dışarıda puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, 24. haftada konuk olacağı Trabzonspor karşılaşmasını kazanarak zirve iddiasını sürdürmeye çalışacak.

03 Mart 2018 Cumartesi 13:12
Beşiktaş'ın zirve mücadelesinde hataya tahammülü yok
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İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, son dönemde deplasmanda yaşadığı puan kayıplarını tekrarlamadan zirve iddiasını sürdürmeye çalışacak.

Bu sezon iç sahada fazla puan kaybı yaşamayan siyah-beyazlı ekip, deplasmanda ise son dönemlerin en kötü performanslarından birini sergiledi.

Beşiktaş, özellikle son 5 maçta içerdeki kazançlarını, deplasmanda galibiyetlerle destekleyememenin sıkıntısını yaşadı. Söz konusu 5 karşılaşmadan üçünü iç sahada oynayan ve bunları kazanan siyah-beyazlı ekip, bu süreçteki 2 deplasman karşılaşmasından ise beraberlikle ayrıldı. Bu periyotta evinde 9 puan toplayan Beşiktaş, dışarıda ise 2 puan alabildi.

Siyah-beyazlı ekip, son 5 maçlık periyotta Kasımpaşa'yı evinde 2-1 yendikten sonra Bursaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Ligin 21. haftasında Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup eden Beşiktaş, sonraki dış saha maçında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak bir kez daha puan kaybı yaşadı.

Fenerbahçe'den sonra Trabzonspor galibiyeti peşinde

Ligin 23. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçını 3-1 kazanan Beşiktaş, 24. haftada konuk olacağı Trabzonspor'u yenerek hem zirve iddiasını sürdürmeye hem de son dönemdeki kötü deplasman performansını sonlandırmaya çalışacak.

Fenerbahçe'yi yenerek zirveyle puan farkını 3'e indiren Beşiktaş, bunu biraz daha aşağı çekmek için Trabzonspor karşısına çıkacak.

Beşiktaş, bordo-mavili rakibini mağlup ederse uzun bir aradan sonra iç sahadaki galibiyetini deplasmandaki kazançla taçlandırmış olacak. Siyah-beyazlı ekip, son olarak 3. haftada sahasında Bursaspor'u mağlup ettikten bir hafta sonra Kardemir Karabükspor'a üstünlük kurmuştu.

Deplasmandaki 12 maçta 17 puan çıkarabildi

Beşiktaş, bu sezon deplasmandaki kötü performansıyla dikkati çekti.

Süper Lig'de şu ana dek 12 kez rakiplerine konuk olan siyah-beyazlılar, sadece 4 kez dış sahada kazanabildi. 5 maçtan da beraberlikle ayrılan Beşiktaş, dışarıda 17 puan toplayabildi.

Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki 3 maçta rakiplerine mağlup oldu.

Son 6 deplasman maçında bir galibiyet

Beşiktaş, dış sahadaki son 6 maçında sadece bir kez kazanabildi. Dört karşılaşmada da beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 7 puan toplayabildi. Bu süreçte deplasmanda bir yenilgi yaşayan Beşiktaş'ın 6 maçtaki puan kaybı 11 oldu.

Söz konusu periyotta Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 üstünlük kuran siyah-beyazlı ekip; Atiker Konyaspor ve Kayserispor karşılaşmalarını 1-1'lik skorlarla berabere tamamladı. Bursaspor ile 2-2 ve Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'a da 2-1 mağlup oldu.

Muhabir: Ercan Doğan

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