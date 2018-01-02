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Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'den transfer ettiği Domagoj Vida, İstanbul'a geldi.

02 Ocak 2018 Salı 17:44
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi
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İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den transfer ettiği Hırvat futbolcu Domagoj Vida, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalivanı'nda Vida'yı, bir grup Beşiktaş taraftarı karşıladı. Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla 28 yaşındaki stopere sevgi gösterilerinde bulundu.

Vida, Beşiktaş Kulübü yetkilileriyle havalimanından ayrılarak, konaklayacağı otele hareket etti.

Hırvat futbolcu, yarın sağlık kontrolünden geçmesinin ardından, siyah-beyazlı kulüple resmi sözleşme imzalayacak.

Muhabir: Ercan Çakar


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