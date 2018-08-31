Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

İSTANBUL - HÜSEYİN EROĞUL

Siyah-beyazlıların rakiplerinden Genk, Belçika futbolunun son dönemlerde dikkati çeken takımları arasında yer alıyor.

Maçlarını 25 bin kişilik Luminus Arena'da oynayan ve Belçika'da 3 lig şampiyonluğu bulunan Genk'i, 44 yaşındaki Belçikalı teknik adam Philippe Clement çalıştırıyor.

Geçen sezon ligi 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Belçika temsilcisi, bu organizasyona 2. ön eleme turundan katıldı. Lüksemburg ekibi Fola Esch'i eleyerek 3. ön eleme turuna yükselen Genk, Polonya takımı Lech Poznan'ı iki maçta da yenerek play-off turuna adını yazdırdı.

Belçika temsilcisi, play-off turunda Danimarka temsilcisi Brondby'ı 4-2 ve 5-2'lik skorlarla eleyerek gruplara kalmayı başardı.

Mavi-beyazlı takım, 5 haftası geride kalan Belçika Ligi'nde 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puanla ilk sırada yer alıyor.

Malmö ile 3. kez eşleşti

Beşiktaş, İsveç takımı Malmö Avrupa kupalarında 3. kez eşleşti.

Siyah-beyazlılar, daha önce 2 kez eşleşip, 4 kez karşılaştığı rakibi karşısında, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi almıştı.

İsveç 1. Ligi'nde 22 kez şampiyonluk yaşayan mavi-beyazlı takım, maçlarını 24 bin kişilik Swedbank Stadı'nda oynuyor.

Alman teknik adam Uwe Rösler'in çalıştırdığı Malmö, geçen sezon ligi ilk sırada tamamladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Macar takımı Mol Vidi'ye elenerek UEFA Avrupa Ligi play-off etabına katılan Malmö, bu turda Danimarka ekibi Midtjylland'ı eleyerek gruplara dahil oldu.

Kadrosunda genç forvet Carlos Strandberg, tecrübeli kaleci Johan Dahlin ve 35 yaşındaki İsveçli golcü Markus Rosenberg'i barındıran Malmö, 19 haftası geride kalan İsveç Ligi'nde 34 puanla 4. sırada bulunuyor.

Sarpsborg'ta Avrupa heyecanı

Norveç Ligi ekiplerinden Sarpsborg, UEFA Avrupa Ligi gruplarına 4 ön eleme turu geçerek geldi.

Geride kalan sezonu 3. sırada tamamlayan Sarpsborg, bu sezon 20 haftası geride kalan ligde 32 puanla 6. sırada yer alıyor.

48 yaşındaki Norveçli teknik adam Geir Bakke'nin görev yaptığı Sarpsborg, ligde ikinci baharını yaşıyor. 1903'te kurulan ve daha sonra kapanan Sarpsborg, 2008 yılında yeniden faaliyetlerine başladı.

Kadrosunda 10 yabancı oyuncu yer alan Norveç temsilcisinde takımın en skorer ismi olarak, 20 maçta 7 gol kaydeden Patrick Mortensen dikkati çekiyor.

Norveç ekibi maçlarını 6 bin 800 kişilik Sarpsborg Stadı'nda oynuyor.