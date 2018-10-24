Beşiktaş'ın rakibi Genk

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. hafta maçında 25 Ekim Perşembe günü Belçika'nın Genk ekibi ile karşılaşacak.

Vodafone Park'ta saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Stefanski yönetecek. Maçta Stefanski'nin yardımcılıklarını Marcin Boniek ve Dawid Igor Golis üstlenecek.

Atiker Konyaspor ve Göztepe maçlarında yaşadığı puan kayıplarıyla sarsılan Beşiktaş, Genk karşısında alacağı galibiyetle moralini düzeltmeye çalışacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Sarpsborg'u 3-1 yenen Beşiktaş, Malmö'ye ise deplasmanda 2-0 yenilmişti.

Beşiktaş'ın aksine ligde iyi günler geçiren ve Pro Lig'in zirvesinde yer alan Genk, Avrupa'da ise birer galibiyet ve yenilgiyle ikinci sırada yer alıyor.

İlk maçında Malmö'yü 2-0 mağlup eden Genk, ikinci karşılaşmasında ise Sarpsborg'a 3-1 yenildi.

26 gün sonra Vodafone Park

Siyah-beyazlılar 26 günlük aranın ardından Vodafone Park'ta taraftarlarıyla buluşacak.

Dolmabahçe'deki son maçını 29 Eylül'de Kayserispor'a karşı oynayan siyah-beyazlı ekip, Atiker Konyaspor ve Göztepe ile deplasmanda karşılaşmıştı.

Adriano'nun durumu belirsiz

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Adriano Correia'nın durumu maç saatinde belli olacak.

Ligde geçen hafta sonu Göztepe maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Portekizli savunma oyuncu Pepe'nin durumu bugün yapılacak antrenmanın ardından netlik kazanacak.

Takımla çalışmalara başlayan tecrübeli oyuncunun karşılaşmada görev yapıp yapamayacağına teknik direktör Şenol Güneş son incelemelerin ardından karar verecek.

Avrupa kupalarında 213. randevu

Beşiktaş, Genk maçıyla Avrupa kupalarındaki 213. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 212 maçta rakiplerine 82 kez üstünlük kurdu. 85 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 45 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 282 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 300 gol gördü.

"Kupa 2"de galibiyet sayısı fazla

Siyah-beyazlılar, Genk mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 111. kez sahada yer alacak.

Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 110 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 51 galibiyet, 22 beraberlik ve 37 mağlubiyet aldı.

Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 176 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 131 gol gördü.

3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

Belçika takımlarıyla 7. maç

Beşiktaş, Belçika temsilcileriyle 7. kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce bu ülke takımlarına 6 kez rakip olan siyah-beyazlı ekip, sahadan ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda 8 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 7 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekip, Belçika takımlarına karşı ilk sınavını 1996-1997'de UEFA Kupası'nda Molenbeek karşısında verdi. Deplasmandaki karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.

Beşiktaş, 2004-2005 sezonunda yine aynı organizasyonda bu sefer bir başka Belçika ekibi Standard Liege'in karşısına çıkarken, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlı takım, bu ülke ekiplerine karşı son üç mücadelesini Club Brugge karşısında verdi. 2006-2007'deki UEFA Kupası'nın grup mücadelesinde oynanan tek maçta rakibini 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2014-2015'te ise UEFA Avrupa Ligi'nde bu ekibe 2-1 ve 3-1 yenildi.

Bu arada Genk, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla ilk maçına çıkacak.

Evinde 107. maçını oynayacak

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 107. iç saha maçını yapacak.

Avrupa kupalarında rakiplerini 106 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 56 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 25 maçtan da yenik ayrıldı.

Evindeki maçlarda rakiplerine 164 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 104 gol gördü.

Beşiktaş, ayrıca iç sahadaki son Avrupa maçlarında rakiplerine kolay geçit vermiyor.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki son 18 iç saha karşılaşmasında sadece 2 kez mağlup oldu. 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Belçika'nın Club Brugge takımına Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, geçen sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Vodafone Park'ta yaptığı karşılaşmayı aynı skorla kaybetti.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında evinde yaptığı son 18 karşılaşmanın 9'unu ise kazandı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçların 7'sini de beraberlikle tamamladı.

Siyah-beyazlılar, evindeki son 4 iç saha karşılaşmasında da rakiplerine üstünlük kurdu.

En golcü oyuncu Oktay Derelioğlu

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle önde bulunuyor.

Beşiktaş'ta geçmiş sezonlarda forma giyen Bobo 12 golle ikinci sırada yer alırken, Cenk Tosun ile Ricardo Quaresma ise 11'er kez fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda Avrupa kupalarında Ryan Babel 7 gol atarken, Gökhan Töre ise 5 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ta ayrıca Oğuzhan Özyakup 4, Cyle Larin 3, Mustafa Pektemek, Vagner Love, Pepe, Jeremain Lens ve Tolgay Arslan ikişer, Adriano Correia, Necip Uysal, Caner Erkin, Enzo Roco ile Gökhan Gönül birer kez Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.

Muhabir: Hüseyin Eroğul, Ercan Doğan



