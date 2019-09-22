Beşiktaş'ın konuğu Medipol Başakşehir

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da birer galibiyet ve beraberlik ile ikişer mağlubiyet sonucunda dörder puan topladı.

Lige son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan, hafta içindeki UEFA Avrupa Ligi maçında deplasmanda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya da 4-2 yenilen siyah-beyazlı takım, taraftarı önünde oynayacağı müsabakayı kazanarak çıkışa geçmeye çalışacak.

4 eksik

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalıları Muhammed Elneny ve Domagoj Vida ile sakatlıkları bulunan Victor Ruiz ve Enzo Roco karşılaşmada forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı takımda uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Burak Yılmaz ile sakatlığı geçen Oğuzhan Özyakup'un yarın maçın 21 kişilik kadrosunda yer alması bekleniyor.

Takımda ayrıca 3 sarı kartı bulunan Adem Ljajic, yarın forma giyip bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 6. haftada deplasmandaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.

Stoper sıkıntısı

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi stoperde görev alan oyuncuların yokluğu teknik heyeti düşündürüyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı, kart cezalısı Vida ile sakatlıkları olan Ruiz ve Roco'nun yokluğunda stoperde zorunlu olarak başka oyunculara görev verecek.

Karşılaşmada siyah-beyazlı takımda bu mevkide Necip Uysal ve Atiba Hutchinson'un forma giymesi bekleniyor.

Kalesini kapatamıyor

Beşiktaş, bu sezon çıktığı resmi maçlarda kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Lig'inde şu ana kadar oynadığı 5 maçın 4'ünde gol yedi.

Beşiktaş, resmi maçlarda attığı 8 gole karşın kalesinde 11 gol gördü.

Medipol Başakşehir karşısında zorlanıyor

Beşiktaş, daha önce resmi maçlarda 24 kez karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir'i sadece 5 kez yenebildi.

İki ekip arasında 22'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 24 resmi maçtan 7'sini Medipol Başakşehir, 5'ini Beşiktaş kazandı; 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Rekabette Medipol Başakşehir 29, siyah-beyazlılar ise 27 gol attı.

Sahasında 13 maçtır kaybetmiyor

Beşiktaş, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 13 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi.

Vodafone Park'taki son lig mağlubiyetini geçen sezonun 12. haftasında, 11 Kasım 2018'de 2-1'lik skorla Demir Grup Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlı takım, daha sonra evinde oynadığı maçlarda yenilgi görmedi.

Beşiktaş, sahasındaki son 13 müsabakadan 9 galibiyet, 4 beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, ayrıca ligde sahasındaki son 30 müsabakada ise gol atmayı başardı.

Medipol Başakşehir lige istediği gibi başlayamadı

Lige istediği başlangıcı yapamayan, ilk iki haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'ye mağlup olan Medipol Başakşehir, milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan önce oynadığı karşılaşmada deplasmanda Gençlerbirliği'ni yenmeyi başarmıştı.

Milli aranın ardından lige Demir Grup Sivasspor maçıyla dönen turuncu-lacivertliler, sahasında rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Medipol Başakşehir, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynadığı Roma maçını ise 4-0 kaybetti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, haftaya 4 puanla girdi.