Beşiktaş'ın kabusu sürüyor

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup olan Beşiktaş, rakibine karşı yine üstünlük kuramadı.

Siyah-beyazlı ekip, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 23 resmi maçta yedinci kez sahadan mağlup ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda sadece 4 kez kazanabilen Beşiktaş, 12 maçı ise beraberlikle tamamladı.

Rekabette Medipol Başakşehir 28, rakibini 6 maçtır yenemeyen Beşiktaş ise 25 gol attı.

Beşiktaş ayrıca, lig tarihinde galip gelmekte en çok zorlandığı rakibi Medipol Başakşehir karşısında son 16 resmi maçtan sadece 2'sini kazandı.

Lig maçları

İki ekip Süper Lig'de 21 kez karşılaştı, Medipol Başakşehir 6, Beşiktaş 4 galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 11 maçta da beraberlik bozulamadı.

Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 23 golüne, turuncu-lacivertli ekip 25 golle yanıt verdi.

Deplasmanda tek galibiyet

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 12 resmi maçtan sadece birinde galibiyete ulaşabildi.

İki takım, Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde 7'si Atatürk Olimpiyat, 5'i Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda olmak üzere 12 kez karşı karşıya geldi. 11'i Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere bu maçlardan 6'sını Medipol Başakşehir, birini Beşiktaş kazandı, 5 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında deplasmandaki tek galibiyetini Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 9 Kasım 2014'deki karşılaşmayı kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Medipol Başakşehir, ev sahibi olduğu maçlarda 18 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.