Son Dakika

Beşiktaş'ın Antalya kampı programı belli oldu

Beşiktaş 1 hafta sürecek kampta 2 hazırlık maçı yapacak.

Spor 31.12.2019, 18:36
Beşiktaş'ın Antalya kampı programı belli oldu
banner230

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı'nın devre arasında Antalya'da yapacağı hazırlık kampının programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı takım 3 Ocak Cuma günü Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne gidecek. 10 Ocak'a kadar burada çalışacak Beşiktaş, 2 hazırlık maçı oynayacak.

Siyah-beyazlıların Antalya kampında Gloria Sports Arena'da oynayacağı maçların programı şöyle:

8 Ocak Çarşamba:

17.00 Beşiktaş-Mezokovesd Zsory (Macaristan)

10 Ocak Cuma:

16.30 Beşiktaş-Altınordu

#spor
Yorumlar (0)
banner287
banner269
kapalı
Namaz Vakti 31 Aralık 2019
İmsak 06:23
Güneş 07:52
Öğle 12:49
İkindi 15:15
Akşam 17:36
Yatsı 18:59

Gelişmelerden Haberdar Olun

@