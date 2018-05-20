Beşiktaş'a 71 puan yetmedi

İSTANBUL (AA) - Ercan Doğan - Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda 71 puanla dördüncü sırada kalan Beşiktaş, 70 puanın üstüne çıkmasına karşın hedefine ulaşamadı.

Siyah-beyazlı ekip, 1994-1995'ten beri 34 hafta olarak oynanmaya başlanan Süper Lig'de 70 puanın üstüne çıktığı bir sezonda ilk kez dördüncü sırada kaldı.

Ligde 70 puanın üstüne çıktığı sezonlarda en kötü 3. sırada kalan Beşiktaş, bu sezon yine aynı performansı göstermesine rağmen zirvenin daha da uzağında yer aldı.

71 puanla şampiyonluğu da var

Beşiktaş, 1994-1995'ten itibaren 70 puanın üstüne çıktığı 10 sezonda 5 şampiyonluk elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, 34 hafta olarak oynanmaya başlanan 1994-1995 sezonunda 79 puanla mutlu sona ulaştı. 1996-1997'de 74 puanla 2. sırada kalan Beşiktaş, 1998-1999'da 77 ve 1999-2000'de 75 puanla aynı dereceyi yakaladı.

Ligde 2002-2003 sezonunda 85 puanla şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlılar, 2007-2008'de 73 puanla 3. sırada kaldı.

2008-2009'da 71 puanla şampiyon olmayı başaran Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016'da 79 puana ulaşarak aynı başarıyı yakaladı. Geçen sezon bu sefer 77 puanla şampiyonluk kupasını müzesine götüren siyah-beyazlı ekip, 71 puan elde ettiği 2017-2018'i ise 4. sırada tamamladı.

İkinci yarıdaki performans yeterli olmadı

Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki başarılı performansı şampiyonluk için yeterli olmadı.

Ligin ilk yarısında 30 puan toplayarak 4. sırada kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda 41 puanla en başarılı takım olmasına rağmen 4. sıradan yukarı çıkmayı başaramadı.

Beşiktaş, sezonun ilk yarısındaki kötü performansının yanı sıra deplasmandaki başarısız sonuçlar nedeniyle de şampiyonluğun uzağında yer aldı. Ligin ilk yarısında 21 puan kaybeden siyah-beyazlı ekip, ikinci devrede bunu 10 puana düşürmeyi başardı.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'deki 17 deplasman maçında ise 7 galibiyet elde edebildi. Dış sahadaki 10 maçtan beşer beraberlik ve yenilgiyle ayrılan Beşiktaş, böylece 25 puan kaybetti.