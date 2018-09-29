Beşiktaş, Vodafone Park'ta kaybetmedi





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş puanını 14'e yükseltti.

Ligin 3. haftasında Antalyaspor'a 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarının ardından Kayserispor karşısında da mağlup olmadı.

Siyah-beyazlı ekip bu yenilginin ardından 8 puan toplayarak puanını 14'e yükseltti ve iç sahada üst üste ikinci galibiyetini aldı.





- Beşiktaş, Kayserispor'a yine kaybetmedi





Beşiktaş, Kayserispor ile oynadığı son 9 maçı da kazandı.

Rekabetteki son 9 maçı kaybetmeyen siyah-beyazlılar 7 galibiyet alırken, 2 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı.





- Vagner Love golle tanıştı





Kayserispor karşılaşmasıyla birlikte bu sezon ilk kez bir lig maçına 11'de başlayan Vagner Love, ligdeki ilk golünü de attı.

Tecrübeli oyuncu 34. dakikada attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren isim oldu. Brezilyalı futbolcu bu sezon ayrıca UEFA Avrupa Ligi ikinci tur rövanşında siyah-beyazlıların, B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ettiği maçta da gol atmıştı.





- Kalesini gole kapattı





Beşiktaş bu sezon ilk kez bir lig maçında gol yemedi.

Geride kalan 6 haftada oynadığı her maçta gol yiyen siyah-beyazlı ekipte Alman kaleci Loris Karius, bu karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Siyah-beyazlılar 6 haftada kalesinde toplam 8 gol gördü.





- Güven Yalçın siftah yaptı





Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Güven Yalçın ilk kez resmi bir maçta Vodafone Park'a çıktı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Partizan ile deplasmanda oynanan maçta 89. dakikada oyuna giren 19 yaşındaki forvet oyuncusu, Kayserispor maçında da 88. dakikada Quaresma'nın yerine oyuna dahil oldu.











