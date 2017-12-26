Beşiktaş, Vida'yı borsaya bildirdi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisi ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisiyle görüşmelere başlanmıştır. #ComeToBeşiktaş ⚡️ pic.twitter.com/3eyuXFYaxU— Beşiktaş JK (@Besiktas) 26 Aralık 2017
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisiyle görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Muhabir: Emre Doğan