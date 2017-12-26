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Beşiktaş, Vida'yı borsaya bildirdi

Beşiktaş, Hırvat futbolcu Vida'nın transferi konusunda kendisi ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

26 Aralık 2017 Salı 18:19
Beşiktaş, Vida'yı borsaya bildirdi
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İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisi ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisiyle görüşmelere başlanmıştır. #ComeToBeşiktaş ⚡️ pic.twitter.com/3eyuXFYaxU

— Beşiktaş JK (@Besiktas) 26 Aralık 2017

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisiyle görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Emre Doğan

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşDomagoj VidaSporTransfer
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