Beşiktaş ve Başakşehir'in Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oldu

İSTANBUL(AA) - UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonuna üçüncü turdan katılan Medipol Başakşehir, gerçekleştirilen kura çekimine göre bu turda İskoçya'dan Aberdeen ve İngiltere'den Burnley takımları arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Beşiktaş ise 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde 3. ön eleme turunda Avusturya'dan LASK ile Norveç'in Lillestrom takımları arasındaki mücadelenin galibiyle eşleşecek.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ilk karşılaşmalar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta yapılacak.

Medipol Başakşehir ve Beşiktaş, 3. ön eleme turundaki rakiplerini elemesi halinde play-off turuna kalacak ve bu turu da geçmesi halinde Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.

Şampiyonlar Rotası

1. Grup:

Ludogorets (Bulgaristan)/Vidi (Macaristan) eşleşmesinde elenen - Zrinjski (Bosna Hersek)/Valletta (Malta)

Legia Varşova (Polonya)/Spartak Trnava (Slovakya) eşleşmesinde elenen - F91 Dudelange (Lüksemburg)/Drita (Kosova)

Sutjeska (Karadağ)/Alashkert (Ermenistan) - CFR Cluj (Romanya)/Malmö (İsveç) eşleşmesinde elenen

Olimpija Ljubljana (Slovenya)/Crusaders (Kuzey İrlanda) - BATE Borisov (Belarus)/HJK Helsinki (Finlandiya) eşleşmesinde elenen

Shkendija (Makedonya)/Sheriff (Moldova) eşleşmesinde elenen - Santa Coloma (Andorra)/Valur (İzlanda)

2. Grup:

Cork City (İrlanda) - Celtic (İskoçya)/Rosenborg (Norveç) eşleşmesinde elenen

Spartaks Jurmala (Letonya)/La Fiorita (San Marino) - Kızılyıldız (Sırbistan)/Süduva (Litvanya) eşleşmesinde elenen

The New Saints (Galler)/Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Astana (Kazakistan)/Midtjylland (Danimarka) eşleşmesinde elenen

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)/Hapoel Beer-Sheva (İsrail) eşleşmesinde elenen - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)/Flora Tallinn (Estonya)

Torpedo Kutaisi (Gürcistan)/Víkingur (Faroe Adaları) - Kukesi (Arnavutluk)/Karabağ (Azerbaycan) eşleşmesinde elenen

Ana rota

1. Grup:

Ajax (Hollanda)/Sturm Graz (Avusturya) eşleşmesinde elenen - Dundalk (İrlanda)/AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

Tobol (Kazakistan)/Pyunik (Ermenistan) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)/Radnicki Nis (Sırbistan)

Medipol Başakşehir - Aberdeen (İskoçya)/Burnley (İngiltere)

Dunajska Streda (Slovakya)/Dinamo Minsk (Belarus) - Zenit (Rusya)

St. Gallen (İsviçre)/Sarpsborg (Norveç) - Rijeka (Hırvatistan)

2. Grup:

Genk (Belçika)/Fola Esch (Lüksemburg) - Shakhtyor Soligorsk (Belarus)/Lech Poznan (Polonya)

Zorya Luhansk (Ukrayna) - Braga (Portekiz)

Viitorul (Romanya)/Vitesse (Hollanda) - PAOK (Yunanistan)/Basel (İsviçre) eşleşmesinde elenen

Nordsjaelland (Danimarka)/AIK (İsveç) - Partizan (Sırbistan)/Trakai (Litvanya)

Hapoel Haifa (İsrail)/Hafnarfjördur (İzlanda) - Atalanta (İtalya)/Saraybosna (Bosna Hersek)

3. Grup:

Sevilla (İspanya)/Ujpest (Macaristan) - Zalgiris (Litvanya)/Vaduz (Lihtenştayn)

Hibernian (İskoçya)/Asteras Tripolis (Yunanistan) - Molde (Norveç)/Laçi (Arnavutluk)

Balzan (Malta)/Slovan Bratislava (Slovakya) - Rapid Wien (Avusturya)

Hajduk Split (Hırvatistan)/Slavia Sofya (Bulgaristan) - Rudar Velenje (Slovenya)/FCSB (Romanya)

Sigma Olomouc (Çekya) - Kairat (Kazakistan)/AZ Alkmaar (Hollanda)

4. Grup:

Olympiakos (Yunanistan) - Luzern (İsviçre)

Djurgarden (İsveç)/Mariupol (Ukrayna) - Ventspils (Letonya)/Bordeaux (Fransa)

Gornik Zabrze (Polonya)/Trencin (Slovakya) - Feyenoord (Hollanda)

CSKA Sofya (Bulgaristan)/Admira Wacker (Avusturya) - Stjarnan (İzlanda)/Kopenhag (Danimarka)

Osijek (Hırvatistan)/Rangers (İskoçya) - Chikhura Sachkhere (Gürcistan)/Maribor (Slovenya)

5. Grup:

B36 Torshavn (Faroe Adaları)/Beşiktaş - LASK (Avusturya)/ Lillestrom (Norveç)

Spartak Subotica (Sırbistan)/Sparta Prag (Çekya) - Brondby (Danimarka)

Ufa (Rusya)/Domzale (Slovenya) - Honved (Macaristan)/Progres Niederkorn (Lüksemburg)

Leipzig (Almanya)/Hacken (İsveç) - Universitatea Craiova (Romanya)

Zeljeznicar (Bosna Hersek)/Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Brest (Belarus)/Atromitos (Yunanistan)

Jagiellonia Bialystok (Polonya)/Rio Ave (Portekiz) - Gent (Belçika)