Beşiktaş uzatmalarda kazandı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği Slovakya ekibi Slovan Bratislava'yı 2-1 yendi.

30. dakikada Caner Erkin'in soldan ortaladığı topa, Abena çizgi üzerinde müdahale etti. Dönen topu Oğuzhan Özyakup kaleye gönderdi, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

35. dakikada Slovan Bratislava'nın golü geldi. De Marco'nun soldan ortaladığı topu ceza sahası içinde kontrol eden Daniel sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.

44. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Sporar soldan ceza sahasına girerek şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

45. dakikada Boyd'un sağdan ortaladığı topa müdahale eden Bozhikov meşin yuvarlağı ters bir kafa vuruşuyla kendi kalesine gönderdi, kaleci gole izin vermedi.