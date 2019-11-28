Son Dakika
Beşiktaş uzatmalarda kazandı
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Slovan Bratislava'yı 2-1 yendi.
Spor 28.11.2019, 22:05
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği Slovakya ekibi Slovan Bratislava'yı 2-1 yendi.
30. dakikada Caner Erkin'in soldan ortaladığı topa, Abena çizgi üzerinde müdahale etti. Dönen topu Oğuzhan Özyakup kaleye gönderdi, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
44. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Sporar soldan ceza sahasına girerek şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.
45. dakikada Boyd'un sağdan ortaladığı topa müdahale eden Bozhikov meşin yuvarlağı ters bir kafa vuruşuyla kendi kalesine gönderdi, kaleci gole izin vermedi.
6°
açık
Namaz Vakti 28 Kasım 2019
|İmsak
|06:03
|Güneş
|07:30
|Öğle
|12:34
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:28
|Yatsı
|18:50