Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Olumsuz hava ve saha şartlarını yenebilecek güçteyiz

STOCKHOLM (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 5. haftasında yarın Norveç'in Sarpsborg ekibi ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşma öncesi Sarpsborg Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Şenol Güneş, ''Havanın soğuk olması, zeminin yapay çim olması ve seyirci avantajı belki Sarpsborg takımının lehine gibi görünse de şartlara uyum sağlayacağımıza inanıyorum. Olumsuz hava ve saha şartlarını yenebilecek güçteyiz. Mazeretleri söyleyerek çıkarsak zaten kazanma şansımız olmaz." dedi

En iyi kadroyla yarınki mücadeleye çıkacaklarını vurgulayan Güneş, kendilerine güvenlerinin tam olduğunu ve karşılaşmadan galibiyetle ayrılacaklarına inandığı kaydetti.

"Gruptaki takımların iddiası sürüyor"

Grupta yer alan takımların üst tura yükselme şansının bulunduğunu belirten deneyim teknik adam, "İlginç bir gruptayız. Yaşadığımız iki mağlubiyet gruptaki bütün dengeleri bozdu. Sarpsborg takımı iyi bir çıkış yakalayarak yarışa ortak oldu. Gruptaki takımların iddiası sürüyor. Yarın burada oynayacağımız maç ve Malmö ile sahamızda yapacağımız karşılaşma gruptaki durumumuzu belirleyecek. Sarpsborg karşısında kendi futbolumuzu oynayıp kazanmak için sahaya çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Favori görünmek yerine favori bir oyun oynamak istediklerini vurgulayan Şenol Güneş, şöyle devam etti:

"Maçta favori gözükmek, kazanmak için garanti vermiyor. Favori görünmekten çok, iyi bir oyun oynayarak, yaşlı oyuncuların tecrübesi, genç oyuncuların da enerjisi ile maçı kazanmak istiyoruz. UEFA'ya Güven'i ve Atiba'yı da sakatlığından dolayı bildirmemiştik. Yarın en iyi 11'le çıkıp kazanmak istiyoruz."

Basın toplantısına katılan Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic ise kazanmaları gerektiğini aktararak, "Yarın çok önemli bir maça çıkacağız ve mutlaka kazanmalıyız. Tabii benim iyi performans göstermem gerekli ama takım olarak iyi oyun ortaya koymalıyız. Beşiktaş gibi büyük bir kulüp şartlar ne olursa olsun kazanmasını bilmeli." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı

Basın toplantısının ardından siyah-beyazlı ekip maçın oynanacağı Sarpsborg Stadı'nda son antrenmanını gerçekleştirdi.

Basına açık bölümde siyah-beyazlı futbolcular, koşu ve pas çalışması yaptı.

Muhabir: Atila Altuntaş