Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Sabırlı ve soğukkanlı oynamak zorundayız

İSTANBUL (AA) - BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, şunları kaydetti:

"İyi bir takımla oynayacağız. Birbirimizi tanıyoruz, zaten bilinen bir takım. Hücum gücü zengin olan kompakt oynamaya çalışan bir takımla karşılaşacağız. Çok koşarak, dikkatli, sabırlı ve soğukkanlı oynamak zorundayız. Turu geçen taraf olmayı düşünüyoruz. Umarım başaracağız. Normalde Şampiyonlar Ligi'nde olmayı beklerken şimdi maç yaparak gruplara kalmaya çalışacağız. Buraya gelmek için fazla maç oynadık."

Güneş, rakibi kalelerinden uzak tutmaya çalışacaklarının altını çizerek, "Oynadığımız bir oyun şekli var. Kontrollü, sabırla, riskleri az kullanarak ofansif düşüncemizi ortaya koymayı düşünüyoruz. Rakibi kalemizden uzak tutarak, onların defansının arkasında pozisyon bulacağız. Son maçta orta sahamızdaki sıkıntılardan ders alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sakatlığı bulunan futbolcuların durumunun son idmanın ardından belli olacağını belirten Güneş, "Tolga, Vida ve Lens'in durumu bugün belli olacak. Durumlarına bakıp karar vereceğiz." dedi.

"Oyun içindeki dikkatsizlik pahalıya mal oldu"

Spor Toto Süper Lig'de 3-2 mağlup oldukları Antalyaspor maçında yedikleri gollerin Beşiktaş'ın oyun şekliyle ilgili olmadığını aktaran tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"4 ataktan 3 gol yedik. Rakip onsekizden başlayarak bizim kalemize gelene kadar karşılanmayan bir gol var. Orada adam var ama oyun içindeki dikkatsizlik pahalıya mal oldu. Her şeye rağmen gol olmayabilirdi. Rakibin sırtına çarpan top gol oldu, biz altı pasta boş kaleye gol atamadık. Yediğimiz 3 gol bizim oyun şeklimizle ilgili değildi. Birinci golün tartışılmasına saygı duyuyorum ama o pozisyonun ofsayt olması gerektiğini ve tartışılarak öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Kötü oyun olarak Erzurum maçının ilk yarısını söyleyebilirim. Takımın iyi niyetinden, gayretinden şikayetçi değilim."

Siyah-beyazlı takımda bazı oyuncuların tam olarak hazır halde olmadığını dile getiren Şenol Güneş, "Kadro olarak bazı oyuncular hazır değil duruma göre oyunda değişiklik gösteriyoruz. Bazı oyunculara yük bindiriyoruz, bazıları hazır değil. Partizan maçında daha kontrollü oynayarak gol de pozisyon da bulduk. Antalyaspor maçında çok pozisyon vardı atamadık, Erzurum'da ilk yarıda atak yapamadık ama ikinci yarıda 3 gol attık." şeklinde konuştu.

"Transfer dönemi, sezon başı gibi sebeplerden dolayı oyuncuların berrak kafayla oynadığını düşünmüyorum." diyen Güneş, şöyle devam etti:

"Babel kafası karışık oynadı, düşündüğümüzün gerisinde aldı. Bazı oyuncular çok daha tempolu, gayretli oynuyor. Geç gelenler performans yakalayamadı. Performanslarda dalgalanmalar oluyor. Bazı oyuncular bireysel olarak kendini geliştirdi. Bazılarının süreye ihtiyacı var. Bizim rakibe oyun anlamında verdiğimiz bir üstünlüğümüz yok. Ancak bu durumu geliştirmemiz gerekiyor."

Beşiktaş orta sahasının etkili isimlerden oluştuğunu söyleyen deneyimli teknik adam, "Orta sahamızda defansif olarak Medel, Necip ve Tolgay var. Savunma anlamında rakiple boğuşacak oyuncular. Oğuzhan alan markajında iyi ama adam markajında fiziksel olarak bazen sıkıntı yaşayabiliyor. Akhisar maçında Medel, Oğuzhan, Tolgay üçlüsüyle rakibi geçirmeden hücumda da pozisyon yakalayan takımdık. Aynı üçlü Antalya maçında ofansif olarak katıldı ama defansif olarak hiç karşılamadı." yorumunda bulundu.

"Karius büyük bir kulüpte oynadı ama önemli olan burada büyük oynaması"

Siyah-beyazlı takımın yeni kalecisi Loris Karius ile ilgili olarak da konuşan Güneş, "Kaleci sorunumuz yoktu. Ekonomik sebeplerle kalecimiz gitti. Karius büyük bir kulüpte oynadı ama önemli olan burada büyük oynaması. Gelen kaleciye kucak açarız, umarım başarılı olur. Kaleci ve oyuncu almak yerine eldekilerin bir düzene girmesi gerekiyor. Kulüp ekonomik şartlara göre en iyisini yapmaya çalışıyor. Biz de alınanlarla en iyisini yapmaya çalışacağız. Ekonomik ve transfer durumu ile ilgili söyleyecek bir şey yok. Karius umarım başarılı olur ve takıma katkı yapar." ifadelerini kullandı.

Atiba Hutchinson ile ilgili olarak Güneş, "Sakatlığının çok boyutlu olmaması gerekiyordu, idmana çıkınca ağrısı oldu. 1-2 hafta içinde normal idmana çıkacaktır. Orkan Çınar idmana gelmeyecek, herhalde bir görüşme yapacak." diyerek sözlerini tamamladı.

Roco: Bütün gücümüzü kullanarak turu geçmeye çalışacağız

Siyah-beyazlı takımın yeni transferlerinden Şilili savunma oyuncusu Enzo Roco ise yarınki karşılaşma ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"Zor bir maç, Avrupa maçı sonuçta. Herkes gruplara kalmak istiyor. Onlar da yarın gol atmak için sahaya çıkacaklardır. Biz de bütün gücümüzü kullanarak turu geçmeye çalışacağız. Takıma biraz geç katıldım, sezon öncesi kampını yapamamış olmak beni biraz geride bıraktı. Takıma arkadaşlarıma alışmaya çalışıyorum. Her geçen gün kendimi daha iyi hissediyorum."

Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Partizan maçının hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık olan idmanda siyah-beyazlılar, ısınma ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

Sakatlığı nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında görev yapamayan Tolga Zengin antrenmanın başlamasından kısa bir süre sonra doktor nezaretinde idmandan çıktı. Tecrübeli kalecinin durumunun maç saatinde netlik kazanacağı öğrenildi.

Muhabir: Hüseyin Eroğul