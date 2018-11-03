Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Oyun üstünlüğümüz var ama sonuca yansımadı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, rakiplerine karşı oyunda üstünlük kurmalarına rağmen maçı kazanamadıklarını söyledi.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Medipol Başakşehir karşısında pozisyonlar bulduklarını belirterek, "Beklemediğimiz şekilde gol yedik. Oyun üstünlüğümüz var ama sonuca yansımadı." dedi.

Net pozisyonları değerlendiremediklerini ve yenilginin bu nedenle kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Güneş, "Böyle maçta bu şekilde yediğimiz gol ve kaçırdığımız pozisyonlar pahalıya mal oldu." ifadesini kullandı.

Loris Karius'un performansıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Güneş, "Kornerde topa vurdurmamak lazımdı. Yediğimiz gol sayısı fazla. Sorunu bir kaleciye yüklemek istemiyoruz ama hepsi önemli. Dikkat dağınıklığı var, hatalar var ama yine de netice alınması gerekirdi. Yeri geldiği zaman da değişiklik yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Moralimizi bozmayacağız"

Maçı kazanıp liderliğe yükselme fırsatını kaçırdıklarını anlatan Güneş, şunları söyledi:

"Sıralamada daha aşağıdayız. Lig bir maraton, bu maçı kazansak da şampiyonluk yarışı net olmayacaktı. Geride kalmamıza rağmen net değil. Bu maçta hücumda etkinlik sayısını göremedim. Mustafa, geriden gelmesine rağmen Lens ve Vagner Love'dan daha etkiliydi. En büyük sıkıntı buydu. Eleştiriyi yapacağız ama kırarak, dökerek değil; çalışarak, destek olarak rakibi göre daha üstün olabileceğimizi biliyoruz. Üzüleceğiz, kızacağız ama moralimizi bozmayacağız. Tam tersine ayakta kalıp bu yarışta üstün olacağımızı biliyoruz."

Kadronun başarı için yeterli olduğunu kaydeden Güneş, "Sıkıntı verimsiz olması. Üretkenlik olarak sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Mühim olan bunu yukarı çıkarmak. Maç kaybedildiğinde moralsizlik var. Kırılmalar da var. Beklediğimiz sonuçlar değil, bunların sıkıntıları var. Güven duygusunu sağlayamadık. Konsantrasyonda, motivasyonda, dikkatimizde ve yardımlaşmada hem fikiriz." ifadelerini kullandı.