Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş İyi başlayıp iyi bitirerek gruptan çıkmak istiyoruz

İSTANBUL(AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Norveç temsilcisi Sarpsborg ile yapacakları karşılaşmada ciddiyeti elden bırakmamaları gerektiğini söyledi.

Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, UEFA Avrupa Ligi'ndeki grup aşamasına iyi başlamak istediklerini belirterek, "İyi başlayıp iyi bitirerek gruptan çıkmak istiyoruz. Rakip 4-4-2'yi iyi oynayan bir takım. Dikkatli ve sabırlı oynayıp üç puanla başlamak istiyoruz. İlginç bir takım, sürprizler yaptılar. Son anda goller attılar. Ciddiyeti elden bırakmadan maçı kazanmak durumundayız." diye konuştu.

Galatasaray'ın geçen sezon İsveç ekibi Östersunds'a elenmesini hatırlatan Güneş, "Beşiktaş büyük camia, iyi oyuncuları var ama futbol sahada oynanıyor. Bu tip takımlar kendi liglerinden çok Avrupa'da ses getirmek istiyor. O yüzden daha farklı oynuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Mustafa'yı bu sene kendini bırakmış gibi gördüm"

Takımın diğer hücum oyuncuları Vagner Love, Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın'ın son durumlarıyla ilgili görüşlerini aktaran Güneş, "İdmana çıkan oyuncunun takım için sorunu yok. Mustafa ve Vagner'in de gitmesi gündeme geldi. Larin daha az gündeme geldi. Güven'i listeye yazmadık. Vagner'in yeteneklerini biliyoruz, verimi olmadı." şeklinde konuştu.

Mustafa Pektemek'in de kendisini toparlaması gerektiğini anlatan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mustafa'yı bu sene kendini bırakmış gibi gördüm. Gitme niyeti yoktu. Mustafa'nın toparlaması gerekiyor. Görev aldığında en iyisini yapacaktır. Buna hazır olacaksınız. Transfer ayları oyuncunun konuşma aylarıdır. Kadroda kaldıysan oynayacaksın. Kendini bırakmak iyi değil. Sadece işlerini yapacaklar, o zaman şans gelebilir."

Larin: Yarın çok önemli maça çıkacağız

Siyah-beyazlı takımın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin, grup aşamasına iyi başlamak için kazanmaya çalışacaklarını belirterek, "Yarın çok önemli maça çıkacağız. Takım olarak savaşıp gereken sonucu almak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Formuyla ilgili soruyu yanıtlayan Larin, "Kendimi hazır hissediyorum, sıkı şekilde çalışmaya devam ediyorum. Teknik direktörümüz şans verirse oynamaya hazırım. Elimden geleni yapıp goller atmak istiyorum." diye konuştu.

Giden oyuncular sonrası kendisiyle ilgili beklentilerin baskı oluşturup oluşturmadığı yönündeki soruya Larin, "Baskı demem, motivasyon diyebilirim. Çalışmaya iten zaten bu faktör. Etrafımda kaliteli oyuncular var. Onların varlığı benim için çok önemli." cevabını verdi.

Muhabir: Ercan Doğan