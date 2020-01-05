Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı: Transfer talebimiz var ama limitler var

ANTALYA (AA) - Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da kampta bulunan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, siyah-beyazlıların antrenmanının ardından basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Avcı, transfer çalışmalarıyla ilgili bir soru üzerine, "Transfer talebimiz var ama limitler var. Türkiye Futbol Federasyonu ile limitler konusunda birtakım görüşmeler var, sonuçlarını bekliyoruz. Transfer konusuna yönetim bakıyor. Bizim işimiz mevcudu daha iyi hale nasıl getiririz, o konuda çalışıyoruz. Transferde tabii ki gelenler, gidenler olacak." ifadelerini kullandı.

Antrenmanda takımdan ayrı çalışan Burak Yılmaz'ın durumunun iyi olduğunu belirten 56 yaşındaki teknik adam, bu futbolcunun yarın takımla çalışacağını söyledi.

Sakatlığı bulunan bir diğer oyuncu Dorukhan Toköz'ün de takıma bir an önce dönmek için yoğun çaba sarf ettiğini kaydeden Avcı, genç oyuncunun durumunun beklenenden daha iyi olduğunu aktardı.

İkinci yarı hazırlıkları sürüyor

Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasındaki basına açık antrenman, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.

Siyah-beyazlı ekipte, dün kampa katılan Alman kaleci Loris Karius da sabah idmanında yer aldı.

Tedavileri süren futbolculardan Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz, takımdan ayrı yan sahada fizyoterapist eşliğinde çalıştı, Douglas da koşu çalışması yaptı. Dinlendirilen Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile soğuk algınlığı süren Victor Ruiz ise idmanda yer almadı.

Antrenmanı, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ, yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları ve futbol direktörü Ali Naibi de takip etti.

Abdullah Avcı ve Burak Yılmaz özel görüştü

Beşiktaş'ın sabah antrenmanı öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı ve takım kaptanı Burak Yılmaz, saha kenarında bir süre sohbet etti.

Siyah-beyazlı takımın antrenmanı, koşu ve pas çalışması ile başladı. Kuvvet ve pas çalışmalarının ardından kondisyon hareketleri ile süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, bu akşam basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Muhabir: Hilmi Sever

