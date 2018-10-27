Beşiktaş Sompo Japan evinde kazandı

İSTANBUL (AA) - Böylelikle siyah-beyazlılar, ligdeki 2. galibiyetini alırken, ilk haftayı maç yapmadan geçen konuk ekip ise 3. maçından da mağlup ayrıldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 3. dakikası, Beşiktaş Sompo Japan'ın 8-7 üstünlüğüyle geçildi. Çeyrek boyunca boyalı alanda etkili olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 8. dakikaya 17-11 önde girdi. Konuk ekip, siyah-beyazlılar karşısında ilk periyodu 26-21 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe de hücumda etkili başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 13. dakikada 32-24'lük üstünlük sağladı. Beşiktaş Sompo Japan, arka arkaya boş atışlardan yararlanamasa da kenardan oyuna dahil olan Ömer Utku Al'ın tempolu oyunuyla 18. dakika biterken beraberliği yakaladı: 34-34. Siyah-beyazlılar, üst üste top kayıpları yapan rakibi karşısında Can Maxim Mutaf'ın üç sayılık basketiyle ilk yarının bitimine 1,5 dakika kala 37-34 öne geçti. Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına da 41-35 üstün gitti.

İkinci yarı karşılıklı üç sayılık basketlerle başlarken Beşiktaş Sompo Japan, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında 25. dakikayı 49-43 önde geçti. Siyah-beyazlılar, düşük tempoda geçen üçüncü periyodu 59-54 üstün bitirdi.

Maçın son periyodu tempolu başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Holloway'in peş peşe attığı sayılarla skora ortak olmaya çalışsa da Beşiktaş Sompo Japan, Buva'nın basketiyle 33. dakikayı 68-61 önde geçti. Siyah-beyazlıların Rich'le bulduğu basketlere Minchev ve Mehmet Yağmur'la cevap veren konuk ekip, bitime 2,5 dakika kala farkı 2 sayıya indirdi: 74-72. Son bölümde Benzing, Rich ve Buva'nın basketleriyle skorda üstünlüğünü koruyan Beşiktaş Sompo Japan, karşılaşmayı 87-83 kazandı.

"Maç sıkıştığında Türk oyuncular sorumluluk aldı"

Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Dusko Ivanovic, tüm takımdan katkı alarak agresif bir oyunla maçı kazandıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ivanovic, üst üste 3 maçtır kaybettiklerini hatırlatarak, "Bugün çok agresif bir oyun oynadık. Basit hatalar yaptık. Geçiş hücumlarında basit tercih hataları yaptık. Oyundan memnun değilim. Ancak takımın mentalitesini beğendim. Herkes katkı verdi. Maç sıkıştığında Türk oyuncular sorumluluk aldı. Daha iyi oynadık, daha iyi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Jason Rich'in de performansını değerlendiren Ivanovic, "Kendisini neden kadromuza kattığımızı gösteren bir oyun oynadı. Zor atışlarda çok önemli sayılar kaydetti." diye konuştu.

Yavuz: "Tempolu antrenman yapamıyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da başantrenör Hakan Yavuz, maçtan önce çalıştıklarını yapamadıkları için kaybettiklerini dile getirdi.

Koşu tempolarında sorun olduğunun altını çizen Yavuz, "Kısa oyuncu rotasyonu konusunda sıkıntı yaşadık. Beşiktaş'ın yeni transferi Rich de onlara çok katkı verdi. Tempolu antrenman yapamıyoruz. Üç günde bir maç yaptığımız için antrenmanlar sarkıyor. Bu, lige yansıyor." yorumunu yaptı.

Beşiktaş'ın uzun oyuncularına maçtan önce önlem aldıklarını belirten Hakan Yavuz, "Maça iyi hazırlanmıştık. Ancak çalıştığımız şeyleri yapamadık. Hızlı hücumlardan potamızda 21 sayı gördük ve sadece 4 sayı attık. Top kayıpları ve deplasmanda olmak da rakibe avantaj sağladı ve kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.