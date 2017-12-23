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Beşiktaş Sivas'ta kayıp

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 20:22
Beşiktaş Sivas'ta kayıp
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SİVAS (AA) - Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

5. dakikada Sivasspor öne geçti. Kone'nin ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören noktadan şutunda meşin yuvarlak kaleci Fabricio'dan sekti. Pozisyonu takip eden Rybalka, penaltı noktası civarına düşen meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0

9. dakikada Quaresma'nın soldan kullandığı kornerde kale alanında iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda kaleye yönelen topu Ziya Erdal, uzaklaştırmak istedi. Kale alanında kalan meşin yuvarlağı tamamlamak isteyen Pepe'nin vuruşunda, Ziya Erdal bu kez topu çizgiden çıkardı.

26. dakikada Beşiktaş, beraberlik golünü buldu. Kazanılan penaltı atışını kullanan Negredo'nun vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar, soluna gelen topa müdahale etmesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

53. dakikada Rybalka'nın ceza alanı dışından attığı şutta, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

66. dakikada Emre Kılınç'ın pası ile sol çaprazda topla buluşan Kone'nin vuruşunda kaleci Fabricio'nun müdahalesi sonrası boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

83. dakikada Sivasspor, mücadelede yeniden öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın sağdan kullandığı kornerde Hakan Arslan'ın vuruşunda kaleci Fabricio topu çizgiden çıkardı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Cyriac'ın sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta top filelere gitti: 2-1

Karşılaşma Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Muhabir: Önder Felek

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşDemir Grup SivassporFutbolSporSÜPER LİG
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