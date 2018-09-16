Beşiktaş-Sarpsborg maçının bilet bilet fiyatlarına indirim

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbol takımının Norveç ekibi Sarpsborg ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçının bilet fiyatlarında indirime gitti. Daha önce 165 lira olarak açıklanan en ucuz bilet, yeni fiyatlandırmada 125 liraya indirildi.