Beşiktaş sahasında kazandı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 17. hafta maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 4-1 yendi.

11. dakikada Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. Bir pozisyon sonrası itiraz eden Nadir Çiftçi'ye önce sarı kart gösteren hakem Fırat Aydınus, tepkisini sürdüren oyuncuyu bu kez direkt kırmızı kartla ihraç etti.

23. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Orta alanda topla buluşan Candeias'ın ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda, Karius meşin yuvarlağı sektirdi. Topu önünde bulan Ayite meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1.

36. dakikada Gençlerbirliği 9 kişi kaldı. Yasin Pehlivan'ın Ljajic'e müdahalesi sonrası önce sarı kart veren Fırat Aydınus, VAR incelemesinin ardından kırmızı-siyahlı oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

43. dakikada Caner Erkin'in uzun ortasına Diaby altıpas üzerinde kafayla vururken, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Caner Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Hutchinson meşin yuvarlağı arkaya gönderirken, kale çizgisi önünde Vida kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

50. dakikada Oğuzhan Özyakup'un uzaktan şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

54. dakikada Caner Erkin'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda, Umut Nayir'in kafa şutu sonrası top direk dibinden dışarı çıktı.

60. dakikada Beşiktaş 2-1 öne geçti. Hutchinson'ın orta sahanın gerisinden pasında sağ tarafta topla buluşan N'Koudou, ceza sahası dışından aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

74. dakikada Beşiktaş'ın 3. golü geldi. Hutchinson'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Oğuzhan Özyakup, topu kontrol ettikten sonra sert bir şutla golü attı: 3-1.

89. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Boyd'un vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

90+1. Beşiktaş 4. golüne ulaştı. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Hutchinson, ön direkte topu kafayla ağlara gönderdi: 4-1.

Beşiktaş karşılaşmayı 4-1 kazandı.