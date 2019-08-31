Beşiktaş sahasında berabere kaldı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında yapılan maçta Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı.

11. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Lens'in ceza sahası dışı çaprazından şutunda kaleci Gökhan Akkan, iki hamlede topu kontrol etti.

13. dakikada Gökhan Gönül, sağ kanattan ceza alanına ortasını gönderdi. Ljajic'in altıpasın önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

18. dakikada sol kanatta topla buluşan Ruiz, pasını Boyd'a çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Çaykur Rizespor savunmasından sekti. Ardından Güven Yalçın'ın ceza sahası içinde bekletmeden şutunda top üstten auta çıktı.

33. dakikada Ljajic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda direkt kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan son anda kornere tokatladı.

37. dakikada Çaykur Rizespor golü buldu. Ani gelişen atakta Samudio, kendi yarı sahasından pasını De Pauw'a verdi. Bu oyuncu, kontrol ettikten sonra topu ceza sahasına doğru sokulan Oğulcan Çağlayan'a aktardı. Sol çaprazdan kale alanına giren Oğulcan'ın sağ ayağının dışıyla yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak iki kale direğinin birleştiği noktadan filelerle buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını Çaykur Rizespor 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

53. dakikada Beşiktaş beraberliği sağladı. Gökhan Gönül, ceza yayı önünden pasını sol kanattaki Caner Erkin'e verdi. Caner, sol çaprazdan kale alanına ortasını gönderdi. Vida'nın altıpasın önünde 2 rakip oyuncu arasından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından ağlarla buluştu: 1-1.

73. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Gökhan Gönül, sağ kanatta çizgiye yakın bir noktadan kale alanına ortasını çıkardı. N'Koudou'nun arka direkte altıpasın önünden kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

88. dakikada Caner Erkin'in ceza yayının gerisinden sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan, sağına gelen topu yatarak çeldi. Daha sonra araya giren Çaykur Rizespor savunması, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+8. dakikada Çaykur Rizespor gol pozisyonuna girdi. Sağ kanatta topla buluşan Samudio, ceza sahasına girdikten sonra pasını arka direğe gönderdi. Vetrih'in kale alanından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.Beşiktaş'ta puan kayıpları devam ediyor

Sezona Demir Grup Sivasspor deplasmanında alınan mağlubiyetle başlayan siyah-beyazlı ekip, geçen haftaki Göztepe galibiyetinin ardından Çaykur Rizespor ile berabere kalarak puan kaybını sürdürdü.

İlk 2 maçını kazanan Çaykur Rizespor ise Beşiktaş'la berabere kalarak puanını 7'ye yükseltti. Yeşil-mavili ekibin 90+8. dakikada bir topu direkten döndü.

Beşiktaş iç sahada yenilmezlik serisini sürdürdü

Vodafone Park'taki Süper Lig maçlarında 12 maçtır rakiplerine mağlup olmayan Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında da kaybetmeyerek iç sahadaki yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı.

Beşiktaş, Süper Lig'de iç sahadaki son 30 karşılaşmada ise gol atmayı başardı.

Rizespor'un galibiyet hasreti devam etti

Beşiktaş'ı Süper Lig'de oynadığı son 14 maçta yenemeyen Çaykur Rizespor, yine kazanamadı ve galibiyet hasretini 15 maça çıkardı.

Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 15 maçtan 10'unu yitirirken, 5'inde berabere kaldı.

Taraftarlar devrede moral verdi

Vodafone Park'ta ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Beşiktaş'a taraftarlar ikinci 45 dakika öncesi moral verdi.

İlk yarıyı bitiren düdüğün çalmasının ardından soyunma odasına gitmek üzere olan siyah-beyazlı futbolcular, taraftarların tezahüratı üzerine bir araya gelerek tribünleri selamladı ve ardından soyunma odasına gitti.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar, "Yönetim uyuma Beşiktaş'a sahip çık" şeklinde tezahürat yaptı.

Douglas ve Rebocho ilk kez

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Douglas Pereira dos Santos ve Pedro Rebocho siyah-beyazlı formayla tanıştı.

Brezilyalı futbolcu Douglas, 46. dakikada Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna girerek Vodafone Arena'da ilk kez taraftarların önüne çıkarken, Rebocho 86. dakikada Jeremain Lens'le yer değiştirerek ilk kez resmi bir maçta Beşiktaş forması giydi.

Siyah-beyazlı taraftarlar oyundan çıkan Lens'i yuhalayarak tepki gösterdi.