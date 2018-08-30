Beşiktaş Partizan'ı 3 golle geçti

İSTANBUL (AA) - İlk maçta deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.

12. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde uzaklaştırılamayan top kafalardan sekerek, altı pas önündeki Necip Uysal'ın önünde kaldı. Necip'in zayıf şutunda, kaleci Stojkovic topu zorlanmadan kontrol etti.

33. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan, sol kanattaki Quaresma'ya pasını verdi. Rakibinden kurtulan ve açısını düzelten Quaresma, ceza sahası dışından şutunu attı, top kaleci Stojkovic'te kaldı.

37. dakikada Beşiktaş öne geçti. Quaresma, Partizan yarı alanının ortasından kullandığı serbest vuruşta, topu penaltı noktası üzerine gönderdi. İyi yükselen Pepe, kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

45. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Oğuzhan Özyakup, Larin ile yaptığı duvar pası ile ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Oğuzhan, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0.

46. dakikada gelişen Partizan atağında Pantic'in ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Utku topu köşeden kornere çeldi.

57. dakikada Partizan gole yaklaştı. Zakaric sağ kanattan ceza sahasına girdi, uygun pozisyondaki Pantic'in önüne topu gönderdi. Pantic'in sağ çaprazdan gelişine çektiği sert şutta, top yan direğe çarptı ve auta çıktı.

59. dakikada Beşiktaş 3. golüne yaklaştı. Larin ile paslaşması sonrasında ceza sahasına giren Gökhan Gönül, altıpas önünde sağ çaprazda uygun pozisyonda şutunu çekti, top üstten auta gitti.

62. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortada Oğuzhan penaltı noktası önünde gelişine vurdu, top üstten auta çıktı.

69. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, Pepe altıpas önünde kafa vuruşunu yaptı ve topu köşeden ağlarla buluşturdu: 3-0.

87. dakikada Quaresma'nın sol kanattan kullandığı kornerde, Vida arka direkte kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Stojkovic ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Mücadele Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.