Beşiktaş maçı kaybetmesine rağmen tur atladı

ERZİNCAN (AA) - TFF 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

Turun ilk maçını İstanbul'da 3-0 kazanan Beşiktaş, ikinci maçta yenilgiye rağmen son 16 turuna yükselen taraf oldu.

45+1. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda ceza alanında topa iyi yükselen Yunus Emre Çakır, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

54. dakikada Anagold 24Erzincanspor ikinci gole çok yaklaştı. Paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Abdurrahman Canlı'nın uzaktan şutunda top üst direğe çarptı.

64. dakikada Lens'in sağdan yaptığı ortada, ceza alanında Umut Nayir'in kafa vuruşunda top üst direkten döndü ve mücadele devam etti.

89. dakikada, uzaktan atılan topu Ali Öztürk kafayla indirdi. Savunma arkasına sarkan Osman Şahin, kaleci Utku Yuvakuran'ın da öne çıktığı pozisyonda meşin yuvarlağı yerden ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.